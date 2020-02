Deutscher „Mr. DIN“ im Amt bestätigt

Harald Ackerschott als Obmann des Deutschen DIN-Ausschuss zum Personalmanagement in Berlin wiedergewählt

18. Februar 2020. Seit 2010 arbeitet die International Organisation for Standardisation, ISO an fachlichen Guidelines und internationalen Standards zum Human Resource Management. Harald Ackerschott war von Anfang an in der Delegation des DIN (Deutsches Institut für Normung), dem deutschen Mitglied in der ISO dabei. Die ersten zwei Jahre war der Diplompsychologe entsandter Experte für Recruitment, Human Governance, Diversity and Inclusion sowie Assessment. Bis er zum Obmann des Deutschen Ausschusses und für die internationalen Meetings zum „Head of the German Delegation“ gewählt und damit die deutsche Stimme bei den Beschlüssen des Technischen Committee 260 Human Resource Management wurde. Diese Funktionen hat Ackerschott seit 2013 inne. Nun wurde Ackerschott wiedergewählt und als Obmann im Deutschen DIN Ausschuss zum Personalmanagement im Amt bestätigt. Er wird die Funktion für weitere drei Jahre innehaben.

Zum Beispiel gibt es zur Förderung von besseren Personalentscheidungen seit 2001 die DIN 33430, die Norm zur Eignungsdiagnostik. Sie ist der erste Standard weltweit zum Human Resources Management. Die DIN 33430 beschreibt Prozesse, die in Personalentscheidungen für alle beruflich relevanten Bereiche resultieren. Ob es um Personalbeschaffung, Personalentwicklung, die Auswahl von Studienbewerbern oder um Platzierungsentscheidungen, Outplacement oder Rehabilitationsmaßnahmen geht: Die DIN 33430 gibt immer da Hilfestellung, wo Eignung festgestellt wird. Sie ordnet Begriffe wie Eignungsmerkmale, Qualifikationen oder Potenziale die zur erfolgreichen Bewältigung beruflicher Aufgabe notwendig sind oder zum Erlernen neuer Fertigkeiten oder von Wissen. Sie beschreibt, dass für jede Position die Anforderungen und Eignungsmerkmale so genau wie möglich und nötig beschrieben sein müssen, bevor man Eignung und persönliche Leistungsvoraussetzungen betrachtet. In der Praxis prüft man häufig Kompetenzen, obwohl man eigentlich Potenziale braucht. Das führt z. B. zu Fachkräftemangel. Um solchen Fehlern vorzubeugen, wurde die DIN entwickelt.

Insgesamt hat im Bereich Personalmanagement eine auch internationale Standardisierung immer mehr Bedeutung, da Landesgrenzen bei vielen Formen der Berufstätigkeit zunehmend in den Hintergrund treten und Arbeitsplätze internationaler werden. Internationale Standards erleichtern die Zusammenarbeit über Länder- und Kulturgrenzen, da sie Vergleichbarkeit und den internationalen Austausch fördern.

Diplom-Psychologe Harald Ackerschott arbeitet seit über 30 Jahren mit Dax-Konzernen, KMUs, Hidden Champions und Start-Ups im Bereich Personalauswahl und Personalentwicklung. Ackerschott zählt zu den führenden Experten der Eignungsdiagnostik und der psychologischen Beurteilung. Aus Basis seiner umfassenden Erfahrung hat er das Online Assessment System abci entwickelt.

Ackerschott hat maßgeblich an der Erarbeitung und Umsetzung der DIN 33430, die Qualitätskriterien und -standards für berufsbezogene Eignungsdiagnostik festlegt, mitgewirkt und ist Co-Autor des 2016 erschienenen Standard-Kommentars zur Eignungsdiagnostik „Qualifizierte Personalentscheidungen nach DIN 33430“.

Seit 2013 ist Ackerschott Obmann des Arbeitsausschusses „Personalmanagement“ beim Deutschen Institut für Normung. Hier wurden zuletzt der Management System Standard ISO 30401:2018, „Knowledge management systems – Requirements“ bearbeitet und der Leitfaden DIN ISO 30414:2019-06, „Personalmanagement – Leitlinien für das interne und externe Human Capital Reporting“ erarbeitet. Auf ISO Ebene leitet er das Projekt zur Revision der internationalen Assessment Standards ISO 10667 Part 1 und 2 sowie ab Mai 2020 auch zum Recruiting. Beim Thema Recruitment liegt ihm besonders die gute Candidate Experience am Herzen.

