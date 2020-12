Deutscher Musikproduzent wirkt mit bei neuem EMINEM-Album

Erfolgreichster Rapper aller Zeiten erhält Unterstützung aus Deutschland von Musikproduzent und Drummer Dom Rivinius

Album: Music To Be Murdered By – Side B

Song: Alfred’s Theme

Künstler: Eminem

Associate Performer, Percussion: Dominic Rivinius

Es klingt geradezu pervers utopisch: Du bist Musiker und Produzent, stehst morgens auf wie immer, gehst an deinen Laptop und erfährst aus diversen News, dass EMINEM sein neues Album gedropt hat. Du hörst Dir den ersten, dann den zweiten Song an, und dann überkommt Dich ein Hammerschlag aus Gänsehaut, Ungläubigkeit und surrealem Glück: Du bist ein Teil vom neuen EMINEM-Album.

Der Produzent, Drummer und Mix Engineer Dominik Rivinius erlebte genau das am 18. Dezember 2020, als EMINEM sein neustes Werk ,,Music To Be Murdered By – Side B” veröffentlichte. Aber so etwas fällt doch nicht einfach vom Himmel, oder? Nein! Den Grundstein dafür legte er, als er vor drei Jahren spontan nach Berlin reiste, um dort an einem Musikproduktions-Workshop teilzunehmen, der von Star-Producer Ken Lewis geleitet wurde (Kanye West, Jay-Z, EMINEM, Drake, Bruno Mars, BTS usw.).

Daraus entwickelt sich tatsächlich über die Jahre eine immer enger werdende Zusammenarbeit. Ken Lewis bindet ihn immer häufiger in verschiedene Projekte ein. Und jetzt hat Dominik Rivinius sogar seine Finger im Spiel beim neuen EMINEM-Album! Neben diesem bisher größten Erfolg gibt es auch schon andere: Rivinius war außerdem bereits beteiligt an Produktionen von BTS, Mark Ronson und Agust D. Mittlerweile bewegt er sich im Dunstkreis von internationalen Top- Producern.

Dom Rivinius ist Musikproduzent, Drummer und Mix Engineer aus Deutschland. Sein Haupt-Tätigkeitsfeld sind internationale Produktionen, vornehmlich im Amerikanischen Musikmarkt.

Bisherige Credits (Auszug): BTS, Eminem, Mark Ronson, Agust D, Skrizzly Adams, …

Dom arbeitet mit Major- und Indie-Artists zusammen, und zwar je nach Projekt und Anforderungen als Produzent, Instrumentalist und/oder Mix Engineer.

