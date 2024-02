El Bart Aviation Gin fliegt hoch: Deutschlands bester Gin krönt sich mit Gold und Landessieg bei den prestigeträchtigen World Gin Awards 2024

London 24.02.2024 In einer beispiellosen Erfolgsgeschichte hat der El Bart Dry Aviation Gin bei den prestigeträchtigen World Gin Awards 2024 in London nicht nur die Goldmedaille in der Kategorie „Signature Botanical“ gewonnen, sondern sich auch als Country Winner für Deutschland durchgesetzt. Dieser Triumph markiert El Bart als den besten Gin Deutschlands, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als er bereits als zweitbester Classic Gin weltweit mit der Silbermedaille ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnungen bestätigen die hervorragende Qualität und das einzigartige Aroma von El Bart, die durch kontinuierliche Optimierung des Brennvorgangs erreicht wurden.

Zusätzlich zu diesen beeindruckenden Errungenschaften wurde Dietmar Hölscher, der Meister hinter El Bart, bei den CWSA 2024 in Hongkong als einer der besten Gin-Destillateure nominiert. Diese Anerkennungen unterstreichen die Leidenschaft und das Engagement des El Bart Teams für Exzellenz und Innovation in der Gin-Herstellung.

Der Gewinn der Goldmedaille und die Ernennung zum besten Gin Deutschlands bei den World Gin Awards, einem der angesehensten Wettbewerbe der Branche, heben die herausragende Qualität von El Bart hervor. Diese Auszeichnungen sind ein Beleg für die meisterhafte Handwerkskunst und die sorgfältige Auswahl der Botanicals, die El Bart zu einem Muss für Gin-Liebhaber weltweit machen.

El Bart Dry Aviation Gin ist ein Produkt der Leidenschaft und des Strebens nach Perfektion. Die Auszeichnungen bei den World Gin Awards und die Nominierung von Dietmar Hölscher unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Qualität und Innovation. Dieser Gin ist nicht nur ein Getränk, sondern eine Einladung, die Essenz der besten deutschen Destillationskunst zu erleben.

Original Pressemeldung mit Quellenangaben und Bildmaterial

El Bart Dry Aviation Gin ist ein Produkt der Leidenschaft und des Strebens nach Perfektion. Die Auszeichnungen bei den World Gin Awards und die Nominierung von Dietmar Hölscher unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Qualität und Innovation. Dieser Gin ist nicht nur ein Getränk, sondern eine Einladung, die Essenz der besten deutschen Destillationskunst zu erleben.

Firmenkontakt

firestarter.business UG

Dietmar Hölscher

Altest Forsthaus am Blomenesch 3

48653 Coesfeld

0174 8614380



https://el-bart.de

Pressekontakt

firestarter.business UG

Dietmar Hölscher

Altest Forsthaus am Blomenesch 3

48653 Coesfeld

0174 8614380



https://el-bart.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.