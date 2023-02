Devoteam etabliert sich in EMEA-Region als Marktführer in den Bereichen Cloud, Cybersecurity und Data und erreicht die 1-Milliarde-Euro-Umsatzmarke

Paris / Weiterstadt, 20. Februar 2023 – Devoteam, ein französisches Technologieberatungsunternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern in 20 Ländern der EMEA-Region, hat im Jahr 2022 einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro erzielt. In einem von Unsicherheit geprägten Klima, in dem Unternehmen ihre digitale Transformation weiter beschleunigen müssen, um von der Technologie zu profitieren, bestätigen die Ergebnisse von Devoteam die Relevanz der Strategie der Gruppe. Mit seiner starken DNA als Technologieunternehmen konnte Devoteam seine Angebote in den Bereichen Cloud, Cybersecurity, Data, Transformation und Nachhaltigkeit festigen.

Meilenstein von einer Milliarde Euro Umsatz im Jahr 2022 erreicht

Nachdem sie im Dezember 2021 mit Hilfe des Finanzpartners KKR die Kontrolle über ihr Unternehmen zurückerlangt hatten, setzten sich die Gründungsgesellschafter Godefroy und Stanislas de Bentzmann gemeinsam das Ziel, bis zum Jahr 2022 einen Umsatz von einer Milliarde Euro zu erreichen. Die Abkehr von der Börse – die dem Unternehmen strategische Unabhängigkeit verschaffen sollte – stellte sich als weitreichender und wertvoller Impuls für das Unternehmen heraus. Nun zeigt die Strategie ihren langfristigen Mehrwert: Devoteam gibt bekannt, dass das für 2022 gesetzte Ziel mit einer operativen Marge von mehr als 100 Millionen Euro und einem Wachstum von 20 Prozent, davon 16 Prozent organisch, erzielt werden konnte.

„Ein Jahr nach dem Squeeze-out der Devoteam-Aktien am 31. Dezember 2021 sind wir stolz darauf, im Jahr 2022 den Meilenstein von einer Milliarde Euro Umsatz erreicht zu haben. Dies ist ein entscheidender erster Schritt und wichtiger Meilenstein unseres strategischen Planes, der unsere Entscheidungen bestätigt und die Grundlage der Fortsetzung dieses Unterfangens festigt.“, erklärt Stanislas de Bentzmann, CEO und Mitbegründer von Devoteam.

Ein einzigartiger Marktteilnehmer und eine erfolgreiche Strategie

„In einem sich ständig weiterentwickelnden technologischen Umfeld wollen Unternehmen ihre Cloud besser verwalten und ihre Energiekosten kontrollieren, ihre Daten besser verwalten und ihre Sicherheit und Souveränität gewährleisten. Der Markt ist komplex, und sie brauchen eine Orientierungshilfe bei ihren technologischen Entscheidungen. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir sie beraten, ihnen die beste Technologie bieten und ihre Widerstandsfähigkeit stärken.“

„Unser Geschäft wird von der Talentdichte und den massiven Investitionen in die Weiterbildung angetrieben, aber auch von den technologischen Entscheidungen, die für unsere Kunden die größten Auswirkungen haben. Unser Ansatz ist insofern einzigartig, da wir hochmoderne technische Nischenkompetenzen anbieten. Mit unserem jährlichen TechRadar, einem 100 % agnostischen Leitfaden, der von den Top-Experten von Devoteam erstellt wird, spielen wir auch die Rolle eines Wegbereiters und ermöglichen es den Unternehmen, ihren Weg durch die unzähligen aufkommenden Technologien zu finden.“, erklärt Godefroy de Bentzmann, CEO und Mitbegründer von Devoteam.

„Technologie definiert Devoteam und ist Teil unserer DNA. Jedes Jahr werden wir von den 5 Partnern, die wir als strategisch eingestuft haben, dafür ausgezeichnet, was zu einem großen Teil auf unser hohes Zertifizierungsniveau für ihre jeweiligen Angebote zurückzuführen ist. Wir verstärken unser Know-how durch die Einstellung von fast 1.500 Mitarbeitern im Jahr 2023 und beschleunigen unsere Weiterbildungsmaßnahmen zu den effizientesten Clouds und Plattformen mit dem Ziel, dass 70 % unserer Berater bis 2024 zertifiziert sind.“, ergänzt Sebastien Chevrel, Devoteams Group Managing Director.

Aufbauend auf dem Erfolg seiner Partnerschaftsstrategie mit Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, Salesforce und ServiceNow baut Devoteam seine Investitionen mit den wichtigsten Cloud-Playern weiter aus und hat sich das neue Ziel gesetzt, seine Größe in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln.

„Wir sind zum Beispiel einer der wenigen Akteure weltweit, die einen strategischen Kooperationsvertrag mit AWS für einen Zeitraum von vier Jahren unterzeichnet haben.“, sagt Sebastien Chevrel.

Darüber hinaus investiert Devoteam auch in die Cloud und setzt seine Partnerschaften mit OVH Cloud und Google-Thales fort.

Neben diesen Cloud-Angeboten konzentriert sich der Strategieplan auch auf hochwertige Dienstleistungen, die für die digitale Transformation von zentraler Bedeutung sind, von der Beratung bis zum Design, von der Integration bis zu Managed Cloud Services.

Dieser Plan stützt sich auch auf die Integration von Spitzentechnologien in den Bereichen Cybersecurity, Data und Hyper-Automatisierung mit dem Angebot der Nachhaltigkeit, um Unternehmen bei ihrer Strategie der nachhaltigen Entwicklung durch Technologie zu unterstützen. Devoteam hat außerdem die Einstellung eines Experten auf diesem Gebiet, Herve Dumas, als Vizepräsident für Nachhaltigkeit bekannt gegeben.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Technologie bei diesem Wandel eine zentrale und wichtige Rolle spielen muss. Herve Dumas, einer der führenden Experten auf diesem Gebiet, kommt zu Devoteam, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen.“, erklärt Stanislas de Bentzmann, Mitbegründer und Co-CEO von Devoteam.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 10.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

