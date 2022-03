DGUV-zertifiziert: E-Learning-Kurs für Azubis „Gefahren und Wirkungen von Strom“

Kissing, 01.03.2022 – Das Team „Elektrosicherheit“ im Haus der WEKA MEDIA hat einen E-Learning-Kurs speziell für Auszubildende entwickelt. Dieser elektronische Kurs trägt den Titel „Gefahren und Wirkungen von Strom“. Jetzt kann das Team mit seinem Kurs einen Erfolg verbuchen: Das Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG) hat das neue E-Learning geprüft und zertifiziert.

E-Learning warnt vor Gefahren des elektrischen Stroms

Elektro-Azubis arbeiten in einem sensiblen Bereich, weshalb sie von Anfang an die Gefahren und Wirkungen des elektrischen Stroms kennen müssen. Ein Stromunfall kann lebensgefährlich sein. Hier kommt der E-Learning-Kurs ins Spiel: Die Auszubildenden lernen die Gefahren und Wirkungen kennen und das Thema Sicherheit an die erste Stelle zu setzen. Der Kurs richtet sich hauptsächlich an Elektro-Azubis. Da er aber keine Kenntnisse voraussetzt, ist er auch für andere Jugendliche geeignet, die mit Elektrizität zu tun haben.

Auszubildender David und Ausbilder Tom führen die Lernenden durch den Betrieb. Dabei vermittelt der Ausbilder diese Lerninhalte:

– Wirkungen von elektrischem Strom: Wärmewirkung, Lichtwirkung, elektromagnetische Wirkung, physiologische Wirkung

– Gefahren von elektrischem Strom: Körperstrom, Schwellenwerte, Lichtbögen

– Persönliche Schutzausrüstung: Welche PSA gibt es und wann muss sie getragen werden?

– Die 5 Sicherheitsregeln

Stichwort Gamification: Mit Spaß lernen

Die Zielgruppe der Jugendlichen beschäftigt sich mit Computerspielen und ist Spaß und Abwechslung am Bildschirm gewöhnt. Deshalb setzt dieses E-Learning auf interaktive Elemente: Quizfragen, Rechenaufgaben oder Schätzungen. Der Lernende greift aktiv in das Geschehen ein und gestaltet den Ablauf selbst mit.

Die Entwickler des Kurses setzen darauf, dass Lernen mit Spaß das Erreichen des Lernziels fördert: Sicher arbeiten vom ersten Tag an.

DGUV-Zertifizierung erhalten

Nun ist das E-Learning „Gefahren und Wirkungen von Strom“ von der Prüf- und Zertifizierungsstelle der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) zertifiziert worden. Damit ist der Kurs offiziell ein geprüftes Blended-Learning-Programm im Arbeitsschutz.

Unterstützt auch die Ausbilder

Am Schluss des Kurses „Gefahren und Wirkungen von Strom“ müssen die Lernenden eine Verständniskontrolle meistern. Nach bestandenem Test können sie sich eine Teilnahmebestätigung ausdrucken: So hat auch der Ausbilder einen Nachweis der erfolgreichen Teilnahme.

Zusätzlich gibt es für Ausbilder diese zwei Checklisten: „Auszubildende rechtssicher in den Betrieb eingliedern“ und „Sicherheitsunterweisungen für Auszubildende“.

“ Gefahren und Wirkungen von Strom„

E-Learning-Kurs

Lizenz für bis zu 5 Mitarbeiter

DVD-Version: Bestell-Nr. CD3767, ISBN 978-3-8111-3767-7, Preis 298,00 EUR zzgl. Versandpauschale und MwSt.

Download-Version: Bestell-Nr. DL3769, ISBN 978-3-8111-3769-1, Preis 298,00 EUR zzgl. MwSt.

Weitere Informationen auch unter: http://u.weka.de/3767

Über WEKA MEDIA:

Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG ist eines der führenden Medienunternehmen in Deutschland im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Fach- und Führungskräften thematisch breit gefächerte praxisorientierte Lösungen für die tägliche Arbeit u.a. in den Bereichen Arbeitssicherheit, Architektur, Bauhandwerk, Datenschutz und Management. Das Spektrum der Produkte und Services reicht von Software-, Online- und Printprodukten bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren und Großkundenlösungen.

WEKA MEDIA ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Group. Die unter dem Dach der WEKA Group geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1400 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2020 einen Umsatz von rund 222,5 Millionen Euro.

Kontakt

WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Birgit Bayer

Römerstr. 4

86438 Kissing

08233-23-7091

birgit.bayer@weka.de

http://www.weka.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.