Die Highlights, G-BIM und Excel-INSIDE von SIDOUN Globe

Mit den Highlights G-BIM und Excel-INSIDE von SIDOUN Globe haben Architekten bald wieder Zeit zum Planen

BIM ist auch heute noch in aller Munde und immer wieder liest und hört man von vermeintlich besten BIM-Lösungen, bei denen die Modelldaten nach dem Import in die AVA-Software in einem 3D-Viewer visualisiert werden.

Wovon man nichts liest, obwohl man es schon nach wenigen Telefonaten von überall hören kann, sind die zahlreichen Übertragungsfehler, die sich immer dann häufen, wenn Daten mit einer amerikanischen Schnittstelle in einen deutschen CAD-Modell-Viewer übertragen werden und die nur mit viel Aufwand einzeln händisch korrigiert werden können. Ebenso häufig wird bemängelt, dass die 3D-Viewer nicht die wirkliche Gebäudestruktur zeigen, sondern nur ein stark abstrahiertes Modell, dessen Elemente in keinem sichtbaren Zusammenhang zu den importierten Gebäudedaten stehen. Durch diesen fehlenden visuellen Bezug lassen sich mögliche Konstruktions- oder Mengenfehler oft erst aufdecken, wenn es schon zu spät ist.

SIDOUN International, der marktbekannte Innovationsführer für AVA-Software mit Kostenmanagement und Baukalkulation hatte sich dieser Problematik schon sehr früh angenommen und eine BIM-Lösung auf den Markt gebracht, die all diese Mängel durch eine bidirektionale Verzahnung von CAD-Programm und AVA-Software umgeht. Mit Hilfe eines kleinen Plugins wird zunächst eine gemeinsame Datenbasis geschaffen, auf die CAD- und AVA-Software bidirektional zugreifen können. Durch die transparenten, nachvollziehbaren und sogar frei editierbaren Formeln im vollintegrierten Excel-INSIDE der AVA-Software werden Mengenermittlungen, Bemusterungen und die Kostenkontrolle laufender Projekte zum Kinderspiel.

Wirklich innovativ wird die BIM-Lösung von SIDOUN International aber erst durch die jüngsten Neuerungen: Durch die nun wirklich auf Highspeed-Prozesse optimierte Software-Architektur können selbst große Datenmengen oder komplizierte Berechnungen bis zu zehn Mal so schnell durchgeführt werden. Durch die Einbindung von IFC-Schnittstelle und Autodesk Revit-Viewer ist der BIM-Prozess nun auch für alle CAD-Programme offen. Und das Beste daran ist, dass sowohl die IFC wie auch der Revit-Viewer kostenlos sind. Wer also mit G-BIM von SIDOUN International die beste BIM-Lösung am Markt nutzen möchte, muss deswegen nicht seine CAD-Software wechseln.

Die SIDOUN International GmbH mit Sitz in Freiburg im Breisgau wurde 1977 von Gérard Sidoun gegründet und ist spezialisiert auf AVA-Software mit Kostenmanagement und Baukalkulation für Architekten, Ingenieure, Baufirmen, Städte, Kommunen, Rechenzentren bis hin zu großen Industriekonzernen. Seit 1. Juli 2020 ist Karoline Diegelmann Geschäftsführerin der SIDOUN International GmbH. Als studierte Architektin ist sie schon seit 18 Jahren im Unternehmen beschäftigt und hat die AVA-Software SIDOUN Globe über viele Jahre mit- und weiterentwickelt.

Seit mehr als 40 Jahren ist SIDOUN International der Premium-Hersteller für Software im Bereich Baumanagement. Seinerzeit wurde das Unternehmen mit der Vision gegründet, zwei Dinge zu vereinen: Es sollte ein Ort geschaffen werden, an dem Menschen glücklich und erfüllt zusammenarbeiten, der inspiriert und Kreativität freisetzt, an dem Großes erschaffen wird. Gleichzeitig war es das Ziel in dieser Atmosphäre exzellente Software zu entwickeln, die alle an Bauprojekten Beteiligten glücklich macht, sowohl durch die Genialität der Produkte, als auch durch ein freundschaftliches Miteinander, das auf Kunden inspirierend wirkt.

Kontakt

SIDOUN International GmbH

Mike Karmann

Obere Hardtstr. 18

79114 Freiburg

0761-385060

globe@sidoun.de

https://sidoun.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.