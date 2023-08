Die KI-Lösung für Pressearbeit im Rettungswesen

Die neue Software FireWriter

Weingarten – Mitunter stehen Pressesprecher und Social-Media-Beauftragte von Feuerwehren vor der Herausforderung, während oder kurz nach einem Einsatz einen Pressebericht für lokale Zeitungen oder die eigene Webseite verfassen zu müssen. Häufig werden dabei Vorlagen in Textbearbeitungsprogrammen genutzt, um Satz für Satz einen Bericht zusammenzustellen. Für viele ehrenamtliche Helfer stellt diese Aufgabe eine Herausforderung dar, da sie keine journalistische Ausbildung haben.

Eine innovative Lösung namens FireWriter erleichtert nun die Erstellung eines professionellen Presseberichts. Der virtuelle Assistent führt in nur elf Schritten durch den Vorgang und nutzt dabei Künstliche Intelligenz, um sämtliche wichtigen Einsatzinformationen zu erfassen und in einen Pressetext umzuwandeln. Auf diese Weise sparen sich Pressesprecher und Social-Media-Beauftragte wertvolle Zeit. Dank der vollständigen Browser-Kompatibilität ist es möglich, FireWriter von jedem internetfähigen Gerät aus zu nutzen. Der Zugriff auf die Software ist somit unabhängig vom jeweiligen Endgerät und ermöglicht maximale Flexibilität.

„Als erfahrener Feuerwehrmann und Pressesprecher bin ich mir bewusst, wie mühselig und anstrengend das Verfassen von Pressemitteilungen sein kann“, erläutert Florian Bodenmüller, einer der Gründer von FireWriter. „Daher haben wir uns dazu entschlossen, eine innovative Software zu kreieren, die Rettungskräften dabei hilft, ihre Arbeit effektiver und effizienter zu gestalten und somit ihren Arbeitsalltag zu erleichtern.“

Es besteht, individuelle Abonnement-Pakete in Anspruch zu nehmen. Diese beinhalten ein bestimmtes Kontingent an Presseberichten sowie weitere attraktive Features wie das Verwalten von Fahrzeuglisten oder externen bzw. eigenen Einheiten. Mit der Lulubulu Software GmbH aus Weingarten hat das Unternehmen einen kompetenten Mitgesellschafter gefunden, der bei der Programmierung der Software unterstützt hat. „Wir freuen uns, dass FireWriter jetzt online geht und sind überzeugt davon, dass die Software einen echten Mehrwert für Rettungskräfte bietet“, sagt Thomas Kekeisen, Mitgründer von FireWriter und Geschäftsführer der Lulubulu Software GmbH. Hoch motiviert geht die Arbeit der Gründer an FireWriter weiter. Sie haben bereits konkrete Pläne für eine Vielzahl neuer Funktionen und sind auch sehr interessiert an dem Feedback ihrer Nutzer, um das Angebot zu verbessern.

Interessenten haben die Möglichkeit, an täglichen Webinaren teilzunehmen, bei denen Florian Bodenmüller einen exklusiven Einblick in die Software gewährt. Die Anmeldung zum Webinar und weitere Informationen gibt es auf firewriter.de.

FireWriter – die innovative Lösung für effektive und überzeugende Pressearbeit im Rettungswesen

FireWriter UG (Haftungsbeschränkt)

Florian Bodenmüller

Mühlbachweg 60

88250 Weingarten

0751 18526731



http://www.firewriter.de

