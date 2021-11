Die Wichtigsten Vorteile Von Solarstrassenleuchten Für Parkplätze

Solar Led Strahler sind die Zukunft! Parkplätze befinden sich im Freien, erstrecken sich über große Flächen und können in vollem Umfang von intelligenten Überwachungs- und Steuerungstechnologien profitieren. Das macht sie zum idealen Kandidaten, um die Vorteile neuer sauberer Energietechnologien in Form von intelligenten Solar-LED-Leuchten zu nutzen und dabei auch noch eine Menge Geld zu sparen.

Derzeit werden die meisten Parkplätze mit herkömmlichen (netzgebundenen) Natriumdampf-Straßenlampen beleuchtet. Diese sind ineffizient und verschmutzen die Umwelt. Weltweit werden große Anstrengungen unternommen, um herkömmliche Straßenleuchten durch LED-Leuchten zu ersetzen. Während die LED-Technologie allein schon viele Vorteile bietet, könnten solarbetriebene LED-Leuchten eine noch bessere und effizientere Lösung für Parkplätze sein. Hier sind einige Vorteile von solarbetriebenen LED-Leuchten von www.lepro.de/ im Vergleich zu herkömmlichen, netzbetriebenen Leuchten, die die Augenbrauen von Parkplätzen hochziehen könnten

1. Energieeffizienz und solarbetriebene Straßenlaternen

LED-Leuchten kosten ein paar Euro mehr als Glühbirnen. Über ihre Lebensdauer betrachtet, haben LED-Leuchten jedoch eine höhere Rentabilität. Im Durchschnitt halten LED-Lampen 10-mal länger und sind mehr als 5-mal effizienter als herkömmliche Natriumdampflampen. Sie müssten zum Beispiel 10 herkömmliche Lampen kaufen und 5 Mal mehr für Strom bezahlen als für eine LED-Lampe. Über die gesamte Lebensdauer einer LED-Lampe würde der Kauf einer herkömmlichen Lampe mindestens 5 Mal so viel kosten. Solar-LED-Leuchten sind sogar noch effizienter, da sie mit Solarenergie betrieben werden und somit keine Betriebskosten anfallen.

2. Intelligente Technologie und solare Straßenbeleuchtung

Intelligente Technologie ermöglicht es den Betreibern, Beleuchtungszeitpläne zu erstellen und die Leuchten aus der Ferne ein- und auszuschalten. Intelligente Solarstraßenleuchten können auch intelligente Gadgets integrieren, die kostenlos mit Strom versorgt werden. Die Geräte können als Diebstahlschutz oder/und als Sensoren zur Datenerfassung für Datenbanken oder das Internet der Dinge eingesetzt werden. Bewegungs- und Verkehrssensoren könnten Spitzenzeiten und die am meisten belegten Parkplätze erkennen. Sie könnten anzeigen, wo und wann der meiste Verkehr auf einer Straße oder einem Parkplatz zu verzeichnen ist.

3. Helligkeit

Der Bedarf an Leuchtkraft ist der Grund, warum wir überhaupt Lampen haben. Während die Wattzahl die von der Glühbirne verbrauchte Leistung misst, ist die Leuchtkraft das Maß für die tatsächliche Helligkeit, die von der Glühbirne erzeugt wird. Traditionell wurde die Wattzahl als Indikator für die Helligkeit einer Glühbirne verwendet. LED-Lampen haben diese Konvektion auf den Kopf gestellt. Sie sind bei der Umwandlung von Watt in Lumen viermal effizienter als herkömmliche Straßenlampen, was bedeutet, dass sie bei gleicher Helligkeit weniger Energie verbrauchen. Mit intelligenter Technologie können Sie das Außenbeleuchtungssystem besser steuern. Sie können die Helligkeit buchstäblich von Ihrem Büro aus steuern. Verschiedene Teile des Parkplatzes können zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich beleuchtet werden. Eine bedarfsgerechte Beleuchtung von Bereichen des Parkplatzes würde zu einer wesentlich höheren Energieeffizienz beitragen.

4. Vorteile für die Umwelt

Die Umweltvorteile von Solarstraßenleuchten sind mehr als offensichtlich. Normale Straßenlaternen sind an das Stromnetz angeschlossen, das in den meisten Fällen mit fossilen Brennstoffen betrieben wird. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe verschmutzt die Luft, gefährdet die Gesundheit und erhöht die Konzentration von Treibhausgasen, die zur globalen Erwärmung führen. Solarenergie ist sauber, erneuerbar und hat keine schädlichen Nebeneffekte. Mit der Zeit werden die fossilen Brennstoffe knapper, was ihren Preis in die Höhe treiben wird. Andererseits kann die weitere Erforschung der Solarenergie die Kosten im Laufe der Zeit nur senken.

