Digitalagentur Interlutions unterstützt Carsharing-Anbieter MILES beim Aufbau eines Auto-Abos

Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt, 17.11.2022 – Die Digitalagentur Interlutions hat den Carsharing-Anbieter MILES Mobility als Kunden gewonnen und in Zusammenarbeit innerhalb weniger Monate einen Auto-Abo-Service aufgesetzt. Bei MILES Abo kann für einen flexiblen Zeitraum von zwei bis 24 Monaten ein Fahrzeug gemietet werden, Versicherungsschutz, Steuer und Wartung sind inklusive. Der Abo-Service ist in ganz Deutschland verfügbar, die Fahrzeugbestellungen werden über eine Website abgewickelt.

Gemeinsam mit MILES entwickelte Interlutions die komplette Customer-Journey – vom ersten Page-Aufruf bis zum Bestellabschluss. Des Weiteren war die Digitalagentur verantwortlich für die Frontendumsetzung, die API-Integration und die Entwicklung des Order Managements für den neuen Abo-Service. Hier setzte die Agentur auf eine Eigenentwicklung auf Basis von Symfony. Zudem wurden für den Datenaustausch zwischen dem Abo-Service und MILES-internen Tools mehrere Schnittstellen entwickelt.

In einem höchst agilen Umsetzungsprozess wurden technische und konzeptionelle Anforderungen eingebracht, gegen bestehende abgewägt, bewertet und priorisiert. So wurde sichergestellt, dass sich das Endprodukt letztlich am User orientiert und trotz einer kurzen Entwicklungszeit dem hohen Anspruch an Performanz, Sicherheit und Usability gerecht wird.

MILES ist bisher als Carsharing-Anbieter bekannt. Carsharing nach Kilometern statt Minuten, so lautet das Angebot. Für längere Bedarfe gibt es Stundentarife und Tagespakete bis zu 30 Tagen, alles via App. Das Unternehmen gehört zu den am schnellsten wachsenden Anbietern auf dem Mietwagen-Markt und hat kürzlich den Carsharing-Dienst von Volkswagen (WeShare) übernommen.

„Mit MILES Abo knüpfen wir nahtlos an unser Carsharing-Angebot an und können unseren Kund:innen noch längere Mietzeiträume ermöglichen. Das Abo wird deutschlandweit verfügbar sein und ist damit auch Menschen zugänglich, die nicht in städtischen Ballungsgebieten wohnen“, so Alexander Eitner, Co-Founder & COO MILES Mobility.

Angeboten wird der Service auf Deutsch und Englisch. Eine Ausweitung des Services nach Belgien, einem Bestandsmarkt von MILES im Carsharing-Bereich, ist möglich.

„Nicht nur das Projekt an sich, sondern auch das Unternehmen MILES ist für uns hochinteressant. Die Konzepte sind innovativ, die Produkte digital. Das passt zu uns als Digitalagentur mit Fokus auf Softwareentwicklung wie die Faust aufs Auge“, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH und Gesellschafter-Geschäftsführer von OPEN.

Über Interlutions:

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

Über OPEN:

OPEN ( www.open.de/) ist eine neue Digitalgruppe mit 250 Mitarbeitern in Berlin, Köln, Hamburg, Kassel und Frankfurt. Mitglieder von OPEN sind Interlutions, Shanghai.Berlin und Insignio. Mit ihnen vereinen sich Spezialisten für Web-Entwicklung, Story & Kommunikation, CRM und digitalem Vertrieb. Experten aus den Bereichen Strategie, Technologie, Kreation und datengetriebenem Marketing arbeiten als ein Team für Kunden, wie Mercedes-Benz, HDI.global, Fraport, SAMSUNG, AUDI und RTL. Unser Collaborations-Ansatz leitet sich von der Erfolgsgeschichte der Open-Source- Bewegung ab – denn gemeinsam sind wir stärker, für den Erfolg unserer Kunden.

Über MILES Mobility:

MILES ist bislang als stationsunabhängiger Carsharing-Anbieter bekannt und in 8 deutschen und 2 belgischen Städten aktiv. Das Angebot umfasst Car- und Transportersharing im Kilometertarif sowie flexible Stunden- und Tagespakete.

Mit MILES Abo können Nutzer:innen flexibel zwischen 2 und 24 Monaten in ganz Deutschland ein Auto mieten, inklusive Steuer, Wartung und Versicherung.

MILES glaubt an eine Welt, in der Mobilität geteilt, nachhaltig und für alle zugänglich ist. Wir schaffen eine Alternative zum privaten Autobesitz, mit dem Ziel, die Anzahl der Fahrzeuge auf den Straßen zu reduzieren und das Leben im urbanen Raum zu verbessern. Das Unternehmen wurde 2016 von Alexander Eitner und Florian Haus gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin.

Bildquelle: @Interlutions