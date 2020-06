Distec baut Embedded-Portfolio um GIGAIPC-Produkte aus

Leistungsfähig, kostengünstig und lange verfügbar in Industriequalität

Die Distec GmbH – einer der führenden deutschen Spezialisten für TFT-Flachbildschirme und Systemlösungen für industrielle und multimediale Applikationen – erweitert ihr Embedded-Programm um die umfassende Produktpalette von GIGAIPC, einem innovativen Anbieter industrieller PC-Lösungen und Tochterunternehmen von Gigabyte. “Als junges Unternehmen mit kenntnisreichem Hintergrund setzt GIGAIPC seine Innovationsfähigkeit, Qualifikation und Erfahrung ein, um seinen Kunden höchste Qualität zu garantieren”, erläutert Thomas Schrefel, Product Manager Embedded der Distec GmbH. “Die breite Produktpalette an Single-Board-Computern (SBC), Mini-ITX-Motherboards, Box PCs und Smart-Display-Module-Playern ergänzt unser zukunftsweisendes Angebot bei Distec ideal. Die Flexibilität des jungen Unternehmens gepaart mit der Lieferantensicherheit durch den Mutterkonzern Gigabyte stellt unseren Kunden die Basis für ihre erfolgreichen Industrie-Projekte bereit.” Die Boards von GIGAIPC sind ausgesprochen leistungsfähig und gleichzeitig kostengünstig. Kunden profitieren zudem von der zuverlässigen Industriequalität und einer langfristigen Verfügbarkeit. Die GIGAIPC-PCs sind für Anwendungen in Automatisierung, industrieller Bildverarbeitung, Industrial Signage, Künstlicher Intelligenz sowie Smart Retail designt und optimiert.

Embedded-Vielfalt für rauen Industrieeinsatz

Das Angebot an Motherboards für Embedded und Industrielles Internet-der-Dinge beinhaltet unter anderem die 3,5-Zoll-Single-Board-Computer “QBi Pro”, die kompakten SBC “QBi” mit 10 x 10 cm sowie Thin Mini-ITX und Mini-ITX-Boards. Die Anforderungen der Kunden werden weitreichend erfüllt, etwa mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von bis zu 9 bis 36 Volt. Der erweiterte Arbeitstemperaturbereich reicht bis zu -40 °C bis +85 °C. Die integrierten Solid Capacitors verlängern die Lebensdauer und erhöhen die Toleranzen und Sicherheit. Je nach Industrieanwendung steht mit den Embedded PC-Boxen wie “QBiX” und “QBiX Pro” in diversen Versionen die passende Leistungsspanne von Intel® Atom™ bis Core™-i-Prozessoren bereit. Für Industrial Signage und Retail bieten die Smart-Display-Module ausgezeichnete Ansteuerungen.

Weitere Informationen: https://www.distec.de/news/detail/35-single-board-computer-intel-apollo-lake/

Über GIGAIPC

GIGAIPC wurde 2018 als unabhängiger IPC-orientierter Spin-off von GIGABYTE gegründet. Eine Leidenschaft für Technologie und ein agiles Gespür für die Anforderungen der Kunden treiben das Unternehmen an. Der Anbieter von industriellen PC-Lösungen verfügt über ein exzellentes Forschungs- und Entwicklungsteam, das im schnellen Tempo der heutigen Technologie arbeitet. GIGAIPC betreibt eine preisgekrönte Produktionsstätte in Taiwan, die synchron zur F&E-Abteilung arbeitet und qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte liefert. Die junge und tatkräftige Organisation ist auf volle Kundenzufriedenheit ausgerichtet und bietet neben hochwertigen Computerplattformen auch erstklassigen Service und Support. Weitere Informationen unter http://www.gigaipc.com.

Über Distec

Die Distec GmbH ist ein Unternehmen der FORTEC Group, weltweit agierender und anerkannter Spezialist im Bereich Display Technology und Embedded Computing für Projekte aus allen Branchen. Das Unternehmen mit Sitz in Germering bei München und einem Werk in Hörselberg-Hainich bei Eisenach, entwickelt, produziert und vermarktet innovative Lösungen und eine breite Auswahl an Komponenten, TFT-Displays, Embedded Boards, Systemen und Dienstleistungen. Die innovativen Lösungen von Baugruppen und Kits bis hin zum OEM-Endprodukt basieren auf Hard- und Software, die Distec im eigenen Designzentrum in Germering entwickelt. Distecs Dienstleistungsangebot umfasst neben kundenspezifischen Entwicklungen und Anpassungen, Produktveredelungen, wie dem VacuBond® Optical Bonding und der Assemblierung von Monitorsystemen auch die Herstellung von Fertigprodukten. Ein breites Angebot an Touchscreens und das interne Touch-Kompetenz-Zentrum ermöglichen individuelle Touch-Lösungen auch für schwierige Umgebungsbedingungen. Außerdem kann die Distec GmbH auf die Waren, Dienstleistungen und das Knowhow des umfangreichen FORTEC Hightech-Firmennetzwerks zurückgreifen. Weitere Informationen finden sich unter https://www.distec.de/

Die Produkte der Distec GmbH sind erhältlich bei:

Europa: Distec GmbH, Germering

UK und Benelux: Display Technology, Huntingdon

Türkei und naher Osten: Display Görüntüleme Teknolojileri A.S.

Nordamerika: Apollo Display Technologies, Ronkonkoma NY

