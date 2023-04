Dolby Atmos mit Bob Clearmountain und auf der Superbooth erleben

25. April 2023 – Dolby Atmos entwickelt sich sukzessive zum neuen Stereo. Immer mehr Musik ist auch im immersiven Format verfügbar und die Möglichkeiten, Musik in Dolby Atmos zu genießen, wachsen täglich. Musik- und Tonschaffende, die sich für das Dolby Atmos Format interessieren, haben im Mai an zwei Terminen die Möglichkeit, immersives Audio im professionellen Umfeld zu erleben. Produzentenlegende Bob Clearmountain erklärt in einem Workshop in Urbiks Music Studio den Mixing-Prozess für das objektbasierte Verfahren. Auf der Superbooth bietet außerdem Lautsprecher-Hersteller Focal ein Hör-Setup, bei dem sich alle Besucher der Messe einen Eindruck von Dolby Atmos verschaffen können.

Workshop mit Bob Clearmountain in Berlin

Bob Clearmountain zählt zu den ganz großen Namen in der Welt der Musikproduktion. Der mehrfache Grammy- und Emmy-Preisträger hat in seiner jahrzehntelangen Karriere mit echtem Rock- und Pop-Adel zusammengearbeitet: Bryan Adams, Bruce Springsteen, Paul McCartney, The Who, The Rolling Stones, Toto, Bon Jovi, Robbie Williams, … die Liste ließe sich ewig fortführen.

Trotzdem ruht Clearmountain sich nicht einfach auf seinen Lorbeeren aus, sondern entwickelt sich und seine Mischtechniken weiter. Am 4. Mai ab 15 Uhr bringt er dieses Know-how den Teilnehmern seines Dolby Atmos Mixing Workshops in Urbiks Music Studio näher. Die Teilnahme ist kostenlos, erfordert aber eine Anmeldung bis 1. Mai.

Datum: 4. Mai 2023

Location: Urbiks Music Studio, Funkhaus Berlin, Nalepastraße 18, 12459 Berlin

Anmeldung per Email an: info@urbiks-music.com

+++

Superbooth: Dolby Atmos Präsentation

Vom 11. bis 13. Mai 2023 lädt die Superbooth wieder ins FEZ Berlin zur Generalversammlung aller Synthesizer-Fans und sonstiger Klangspezialisten. In diesem Rahmen präsentiert Lautsprecher-Hersteller Focal mit dem deutschen Vertrieb Sound Service sowie in Zusammenarbeit mit IsoAcoustics eine Dolby Atmos Installation mit 7.1.4 Setup.

In einem 50 qm großen Zelt (Standnummer: Z270) können sich die Besucher der Superbooth einen lebhaften Eindruck der außergewöhnlichen Klangdimensionen machen, die das immersive Tonformat ermöglicht.

Datum: 11. bis 13. Mai 2023

Location: Superbooth, Stand Z270, FEZ Berlin

Wer es nicht zu einer der beiden Veranstaltungen schafft, kann beruhigt sein – es wird zukünftig sicher noch weitere Möglichkeiten geben, Dolby Atmos selbst zu erleben. Das immersive Format verbreitet sich immer weiter und ist – genau wie das umhüllende Klangerlebnis – einfach überall.

Liebe Grüße,

Ihr Dolby-Team

Dolby Laboratories mit Hauptsitz in San Francisco unterhält Zweigstellen auf der ganzen Welt. Von Filmen und Serien über Apps, Musik und Sport bis hin zu Gaming – bei Dolby verwandelt sich die Wissenschaft von Sehen und Hören in spektakuläre Erlebnisse für Milliarden Menschen weltweit. Dolby arbeitet mit Künstlern, Storytellern, Entwicklern und Unternehmen zusammen, um Unterhaltung und Kommunikation durch Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema und Dolby.io zu revolutionieren.

Firmenkontakt

Dolby Germany GmbH

Andreas Stumptner

Deutschherrnstraße 15-19

90429 Nürnberg

+49-911-928-91-0



https://www.dolby.com/

Pressekontakt

rtfm GmbH

Moritz Hillmayer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-53



https://www.rtfm-pr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.