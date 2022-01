Dr. John Bates zum CEO ernannt; SER erweitert Leadership-Team um Wachstum zu beschleunigen

– Dr. John Bates, Tech-Visionär & Entrepreneur zum CEO ernannt

– Stärkung des Management-Teams, um Wachstum & Produktinnovation voranzutreiben

Die SERgroup Holding International GmbH (SER) freut sich bekanntzugeben, dass Dr. John Bates mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Darüber hinaus hat SER das Managementteam durch Neueinstellungen und neue Zuständigkeiten in den Bereichen Finanzen, Vertrieb, Produktmanagement und Customer Success gestärkt. Das erweiterte Führungsteam wird die ehrgeizigen Wachstumsziele der SER weiter vorantreiben.

Dr. John Bates – Tech-Visionär und erfolgreicher Unternehmer

John Bates übernimmt die CEO-Rolle mit einer mehr als 20-jährigen Erfolgsgeschichte in der Gründung und Gestaltung innovativer Softwareunternehmen, unter anderem in Bereichen wie automatisierter Handel (algorithmic trading), Echtzeit-Analytik und dem Internet der Dinge. Zudem hatte er verschiedene Führungspositionen bei einer Reihe börsennotierter Technologieunternehmen inne.

Zuletzt war Bates CEO von Eggplant, einem führenden Anbieter und Pionier der KI-gestützten, intelligenten Softwaretestautomatisierung. Aktuell ist er außerdem Independent Non-Executive Director beim Software-Anbieter Sage, einem FTSE100-Leader für Cloud-basierte Geschäftsanwendungen. Bei SER hatte Bates zuvor die Rolle des Executive Chairman inne.

„SER hat wahnsinniges Potenzial – ein herausragendes, innovatives Produkt, gepaart mit einem erstklassigen Team! Wir haben die beste Technologie am Markt, das bestätigen sowohl Analysten als auch unsere Kunden. Jetzt ist es an der Zeit, Doxis mit einer noch stärker auf Lösungen ausgerichteten Produkt-Roadmap in neue Märkte zu bringen und unsere Führungsrolle strategisch und geografisch weiter auszubauen“, sagt Bates.

Neu ernanntes Führungsteam soll profitables Wachstum vorantreiben

Bates wird von einem erfahrenen Kader von Führungskräften unterstützt, die profitables Wachstum und Innovationen in allen Bereichen des Unternehmens vorantreiben werden:

– Holger Kliebe, Chief Financial Officer, versierter Finanzexperte mit internationaler M&A-Erfahrung und einem Background in Software und Digitalisierung

– Sven Oliver Behrendt, Chief Customer Success Officer, mit über 25 Jahren Führungserfahrung bei SER und mit einem starken Fokus auf erfolgreiche Kundenprojekte und Kundenzufriedenheit

– Fraser Herrick, Managing Director Northern Europe, ein versierter Manager mit vielseitiger Führungserfahrung im Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen, verantwortlich für Großbritannien, Irland und Nordeuropa

– Nabil Ben Abdallah, Vice President of Sales, Digitalisierungs- und Automatisierungsexperte mit umfassender Erfahrung in der globalen Vertriebsführung, zuständig für den Nahen Osten und Afrika

– Douglas Cardoso, Director of Product Management, ein innovativer Leader im Produktmanagement und Cloud-Experte im Bereich Content Services

Mit dieser Besetzung stellt sich SER bestens für die Zukunft auf und setzt den eingeschlagenen Wachstumskurs mit internationaler Expansionsstrategie, M&A, einem erweiterten SaaS-/Cloud-Portfolio sowie einer auf agile und intelligente Lösungssuiten und Services ausgerichteten Produktstrategie erfolgreich weiter fort.

Über die SER Group

Die SER Group ist einer der weltweit führenden Software-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM). Mehr als fünf Millionen Anwender arbeiten täglich mit der Doxis4 ECM-Plattform der SER Group – on-premises, hybrid oder in der Cloud. Mit ihren einheitlichen ECM, BPM, Collaboration & Cognitive Services gestalten mittelständische Unternehmen, Konzerne, Verwaltungen und Organisationen digitale Lösungen für ihr intelligentes Informations- und Prozessmanagement. Die SER Group blickt auf 35 Jahre Erfahrung zurück und ist weltweit an 22 Standorten mit über 630 Mitarbeiter*innen vertreten.

