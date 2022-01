DREI ITALIENISCHE FOOD BLOGGERINNEN ERZÄHLEN DEN PIAVE DOP KÄSE

Die Rezepte mit dem Piave DOP stehen im Mittelpunkt der Initiativen von Lucia Carniel, Sara Sguerri und Daniela Vietri

Belluno 20.01.2022 – Im Laufe des Projekts Nice to Eat-EU konzentrierten sich zahlreiche Initiativen auf Marketingaktionen wie Digital PR, Storytelling und Online-Werbung. Daran beteiligten sich Influencer und Content Creator aus Italien, Deutschland und Österreich.

Die jüngste, in zeitlicher Reihenfolge, ist die Ende 2021 gestartete Kampagne, die den Piave DOP-Käse dank den außerordentlichen Storytelling-Fähigkeiten der italienischen Foodbloggerinnen Lucia Carniel von Lultimafetta.it, Sara Sguerri von Pixelicious.it und Daniela Vietri von Cucinalibriegatti.com zum absoluten Protagonisten macht.

Drei Meinungen, drei verschiedene Lebenserfahrungen, drei komplementäre Erzählungsweisen; so entstehen gut zehn schmackhafte und originelle Rezepte, die leicht nachgekocht werden können und die von Lucia, Sara und Daniela auf ihren Blogs und sozialen Netzwerken geteilt werden. Sorgfältig ausgearbeitete Bilder, dazu passende Geschichten und eine Menge Fantasie und Kreativität sind die Zutaten, die dem Piave DOP dabei helfen, Internet zu erobern.

Lernen wir nun die drei Foodbloggerinnen etwas besser kennen:

Lucia Carniel von Lultimafetta.it

Nach einem Studium der Kommunikationswissenschaften und 15 Jahren Arbeitserfahrung, habe ich mit 40 beschlossen, mir einen Traum zu erfüllen. Im Jahr 2018 habe ich meinen Job als Verkaufsleiterin eines großen italienischen multinationalen Unternehmens an den Nagel gehängt, um von meiner Kreativität zu leben. Auf meinem Blog www.lultimafetta.it erzähle ich Geschichten, die Orte, Menschen und Rezepte miteinander verknüpfen, Geschichten vom Kochen, vom Reisen in die Ferne, von Winzern, Handwerkern und Menschen, die ihren Beruf lieben und im Einklang mit der Natur leben. Dank meinem Studium und meiner langjährigen Erfahrung im Bereich der Kommunikation, der Fotografie sowie meinen Kenntnissen für Wein und Essen, beschäftige ich mich heute mit Fotografie, Copywriting, Food Styling und der Entwicklung von digitalen Inhalten im Bereich Food and Travel.

Im Dezember 2020 wurde mein erstes Buch mit dem Titel „L’Ultima Fetta – racconti di vita e buone ricette“ (New Book Edizioni) veröffentlicht. (Die letzte Scheibe – Geschichten vom Leben und von leckeren Rezepten)

Bei Instagram ist sie @lucia_carniel_lultimafetta

Sara Sguerri von Pixelicious.it

Sara Sguerri, Jahrgang 1984 und waschechte Toskanerin. Mein Kochblog www.pixelicious.it ist seit 2007 online und hier findet ihr meine ganzen Leidenschaften: Kochen, Fotografieren und Schreiben, alles kunterbunt zusammengewürfelt. Ich bin eine rockige Mama, liebe Katzen und das Meer und seit einigen Jahren arbeite ich als Content Creator für einige Unternehmen. Außerdem halte ich Kochkurse.

Bei Instagram ist sie @pixelicious.it

Daniela Vietri von Cucinalibriegatti.com

Jahrgang 1979, bezeichnet sie sich selbst gerne als „ehemalige reuige Anwältin“, denn diese Entscheidung hat ihr Leben bestimmt. Sie ist eine sehr zielstrebige Person, die nach Jahren des Studiums der Rechtswissenschaften und nach der Ausübung des Anwaltsberufs gemerkt hat, dass sie unzufrieden war und ihr Leben ändern wollte. Im Jahr 2014 hat sie deshalb einen professionellen Kochkurs an der römischen Kochschule „Les Chefs Blanchs“ besucht und anschließend in einigen Restaurants der Hauptstadt gearbeitet. Sie ist außerdem die Gründerin des Blogs www.cucinalibriegatti.com, in dem es rundum ums Kochen geht und wo man Rezepte, aber auch Erfahrungen auf der Suche nach leckerem Essen, italienischen Spezialitäten und vieles mehr finden kann.

Bei Instagram ist sie @cucinalibriegatti

Worauf warten Sie noch? Besuchen Sie die Seiten und testen Sie die originellen Rezepte, die dort angeboten werden. Ein Grund mehr, um die Themen des Projekts zu entdecken und zu vertiefen: Folgen Sie #Nicetoeateu.

Eines der Hauptziele des Konsortiums ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben über die Besonderheiten dieses Produkts sowie die Online- und Offline-Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, die Bekanntheit und den Konsum dieser Käsemarke zu fördern. Erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat EU bei Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube (auf dem gleichnamigen Kanal), außerdem mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf den Webseiten www.nicetoeat.eu und www.formaggiopiave.it

Consorzio Tutela Formaggio Piave DOP

Via Nazionale, 57/A – 32030 Busche BL – Italien

Tel. + 39 0439 391170

consorzio@formaggiopiave.it

www.formaggiopiave.it

Blancdenoir Communication (Pressebüro)

Piazza Matteotti 25 – Galleria Barchetta

Desenzano del Garda (BS) Italy

Tel. +39 030 7741535

pr@blancdenoir.it

Press Office

