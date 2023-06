Durchdacht.de eröffnet einen Flagshipstore für die Rhein-Main-Region

Unser Flagshipstore für Pergolas, Terrassenüberdachungen, Carports und Wintergärten für die Rhein-Main-Region

Durch die wachsende Nachfrage nach unseren Produkten im Jahr 2023 reagieren wir auf die Kundenwünsche und arbeiten an der Errichtung eines neuen Flagshipstore im Rhein-Main Gebiet. Neben den minimalistisch gestalteten Präsentations – und Verkaufsflächen für die Öffentlichkeit verfügt das Gebäudeensemble über moderne Entwicklungs – und Produktionsräume auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern. Motivierte und qualifizierte technische Zeichner arbeiten mit Designern und Werkstoffingenieuren an den neuen Produktlinien der Durchdacht. Unser Credo besteht darin Mitarbeitern Arbeitsplätze zu sichern, Fortbildungsmöglichkeiten zu erschaffen. Die wachsende Bekanntheit unserer Produkte wie Pergolas, Terrassenüberdachungen, Carports und Wintergärten sowie Glaschiebewände wird getragen von der Qualität Made in Germany als unseren Standort. Parallel zu unserem Hauptsitz arbeiten wir an weiteren Niederlassungen in ganz Deutschland. So ist für das 2te Quartal des Jahres 2024 ein einzigartiger Showroom mit Besuchszeiten 24/7 direkt in Leipzig auf einer Fläche von 500 Quadratmetern geplant. Als weitere Standorte sind Ingolstadt und Berlin im Gespräch. Aktuell laufen darüber die Verhandlungen.

Wir beschäftigen uns seit langem mit der Herstellung von Terrassenüberdachungen und wissen, was unsere Kunden brauchen. Einer der Hauptvorteile unserer freistehenden Gartenüberdachungen ist die Möglichkeit, Ihre Bestellung individuell über unseren Online-Konfigurator zu konfigurieren. So versucht das Durchdacht-Team jeden Auftrag einer Aluminium-Terrassenüberdachung individuell anzugehen.

