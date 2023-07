DWG eG verkauft Alte Post ans Land Hessen

Die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG hat ihr Gebäude in Offenbach – Bismarckstraße 152 an das Land Hessen verkauft. Künftig soll hier ein Studierendenwohnheim mit ca. 250 Einzelapartments entstehen.

Die DWG eG ist eine Wohnungsbaugenossenschaft mit rund 25-jähriger Firmenhistorie. In dieser Zeit ist die Genossenschaft aus Großwallstadt stetig gewachsen und kann ihren Mitgliedern mittlerweile umfangreichen Wohnungsbestand im Rhein-Main-Gebiet zur Verfügung stellen.

Eines der künftigen Projekte der DWG eG – die Alte Post in Offenbach – wurde nun verkauft. Dieses Gebäude hatte die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft 2018 erworben. Damals stand das Gebäude seit vielen Jahren überwiegend leer. Die DWG eG hatte bereits damals die Vision, dieses Gebäude einer wohnwirtschaftlichen Nutzung mit lebenswertem und bezahlbarem Wohnraum zuzuführen.

Schnell hatte die DWG eG aufgrund Ihrer Erfahrungen in Offenbach eine Planung für eine gemischte Nutzung, bestehen aus klassischen Wohnungen, möblierten Wohnungen und einer Gewerbeeinheit zusammen. Mit der An- Kündigung der DWG eG, die Alte Post in Offenbach künftig für lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum nutzen zu wollen, kam das Interesse des Landes Hessen, bzw. des Studierendenwerkes Frankfurt am Main, welche dort ein Studierendenwohnheim erstellen werden.

Der Förderauftrag der DWG eG ist das Bereitstellen von lebenswertem und bezahlbarem Wohnraum. Bei einem Verkauf an einen seriösen Geschäftspartner, wie das Land Hessen, war klar, dass dieser Förderzweck für das Gebäude künftig sichergestellt würde, ohne dass die DWG eG hier eigene Mittel in den außerordentlich komplexen Umbau der alten Gebäudesubstanz investieren müsste.

Nach langen Verhandlungen wurde Anfang 2023 der Kaufvertrag geschlossen. Die Investitionen der DWG eG in das Projekt haben sich damit voll und ganz ausgezahlt.

Wir wünschen dem Land Hessen und Studierendenwerk viel Erfolg bei diesem äußert interessanten, anspruchsvollem und historischen Gebäude.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

