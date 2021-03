E WIE EINFACH erneut für “Höchste Kundentreue” mit dem Prädikat “Herausragend” ausgezeichnet

– Ergebnis einer Studie von FOCUS-MONEY, DEUTSCHLAND TEST und ServiceValue

– 2.331 Unternehmen und Marken aus 220 Branchen bewertet

(Köln) Der digitale Stromanbieter E WIE EINFACH genießt weiterhin höchste Kundenloyalität. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten Online-Umfrage des Wirtschaftsmagazins FOCUS-MONEY, DEUTSCHLAND TEST und des Kölner Beratungs- und Analysehauses ServiceValue.

Zum wiederholten Mal erhält E WIE EINFACH das entsprechende Testsiegel “Höchste Kundentreue” mit dem Prädikat “Herausragend”. Der Großteil der Befragten würde sich wieder für E WIE EINFACH entscheiden, wodurch der Energieanbieter auch weiterhin über dem Branchendurchschnitt liegt.

Insgesamt wurden in der Studie 2.331 Unternehmen und Marken aus 220 Branchen bewertet. Basis der Analyse bildeten über 698.472 Kundenurteile. “Die erneute Auszeichnung für “Höchste Kundentreue” sehen wir als großes Kompliment für unsere Arbeit an. Kund:innen stehen bei uns an erster Stelle, für deren Vertrauen wir auch in Zukunft weiterhin alles geben werden”, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst personalisierte Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

