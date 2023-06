Eden-Ehbrecht Immobilien Vermarktet Premium Büro-Neubau

Der erfahrene Gewerbemakler aus Oldenburg erhält Auftrag für den U-Hof 3 im Alten Stadthafen Oldenburg

Der mehrfach ausgezeichnete Immobilienmakler Eden-Ehbrecht Immobilien & Marketing aus Oldenburg (Oldenburg) erhält den Auftrag zur Vermarktung des Premium Büro- und Gewerbeneubaus U-Hof 3 am Alten Stadthafen in Oldenburg.

///// NEUBAU U-HOF 3 // ALTER STADTHAFEN // HAVEKANT

Der Markt für moderne Büro- und Gewerbeflächen in zentraler Lage ist auch in Oldenburg weiterhin knapp. Die Premium-Neubauflächen des U-Hof 3, die derzeit in bester Wasser- und Citylage auf der südlichen Seite des Alten Stadthafens entstehen, bieten Suchenden jetzt entsprechende Alternativen im fußläufigen Einzugsbereich der Innenstadt.

Der U-HOF 3 entsteht auf einem ca. 4.387 m² großen Grundstück an der Rheinstraße und besteht insgesamt aus drei Baukörpern. In Haus A werden insgesamt 61 hochwertige Mietwohnungen entstehen. In Haus B und C entstehen auf 5 Etagen moderne und hochwertige Gewerbe- und Büroflächen. Alle Gebäudekörper teilen sich den gemeinsamen Innenhof mit Ausrichtung zum Stadthafen. Die Promenade verläuft unterhalb des Innenhofes.

/// EFFIZIENZHAUS 40 ERNEUERBARE ENERGIEN

Auch im Gewerbebereich werden Betriebskosten zu einem immer wichtigigeren Entscheidungskriterium. Deshalb haben sich die Bauherren entschieden das Effizienzhaus 40 Erneuerbare Energien als aktuellen Energiestandard der Gebäudekörper anzusteben. Der Wärmeschutznachweis wurde auf Grundlage EnEV 2014/16 als KfW-Effizienzhaus 55 geführt und nachträglich auf den Energiestandard BEG 40 EE angepasst. Das Objekt wird über Geothermie sowie Photovoltaik-Flächen verfügen und durch ein nachhaltiges Nahwärmenetz versorgt, welches mit Biomasse betrieben wird.

/// HOCHWERTIGE FLÄCHEN // 1. BIS 4. OBERGESCHOSS

In den Obergeschossen werden moderne Flächen mit einer hochwertigen Grundausstattung angeboten. Die Einheiten sind prinzipiell als Open-Space-Flächen geplant, die gemeinsam nach individuellen Kunden-Anforderungen ausgebaut werden können. Nebenflächen wie WC-Kerne, Server-, Lager-, Putzmittel-Räume und Co. sind natürlich bereits vorgeplant und in den Grundrissen eingezeichnet.

Idealerweise suchen werden langfristige Etagenmieter gesucht, die eine oder mehrere Etagen beziehen. In den Grundriss-Variationen finden sich aber auch eine kleinteiligere Aufteilung der Flächen. Jede Etage kann auch in zwei oder drei kleinere Flächen aufgeteilt werden. Die verschiedenen Flächen können in folgenden Größen angeboten werden:

// GESAMTE ETAGE: 1.150 m²

// TEILFLÄCHE 1: 655 m²

// TEILFLÄCHE 2: 495 m²

// TEILFLÄCHE 3: 355 m²

// TEILFLÄCHE 4: 300 m²

/// BESONDERE FLÄCHE // ERDGESCHOSS

Im Erdgeschoss wird noch eine ganz besondere Fläche angeboten, die sich auf ca. 405 m² über 2 offene Ebenen erstreckt. Die Teilbereiche, die den Eingang auf Straßenniveau haben, überzeugen mit einer lichten Raumhöhe von 4,79 Metern! Zwei innenliegende Treppen führen hoch auf die Galerie, die Zugang zum Innenhof bietet. Zu dieser Fläche gehört auch eine Außenfläche im Innenhof!

Hier wird idealerweise eine „lebendige“ Nutzung wie Gastro, Cafe, Fitness & Co. gesucht.

/// DIE ERSTEN MIETER // ERDGESCHOSS & ORANGERIE

Im Erdgeschoss von Haus C wird eine hochwertige Gastronomie einziehen, die einen Teil des Innenhofes mit ihrem Außenbereich belegen wird. Zusätzlich zu diesen Flächen wird neben dem Hafenkran noch eine Orangerie entstehen, die als Veranstaltungsort für die Gastronomie genutzt wird. Zusammen entsteht so ein einmaliges Ensemble in bester Wasserlage, das in der Umgebung sicherlich seines Gleichen suchen wird.

Auch ein weiterer Mieter im Erdgeschoss steht bereits fest. Hier wird ein Bio-Bäcker hochwertige Backwaren mit kleinem Cafe anbieten.

///// HAVEKANT MOBILITÄTSKONZEPT

Im Bereich Havekant wird ein umfassendes Mobilitätskonzept entwickelt, um vermeidbaren Verkehr zu reduzieren und alternative Nutzungen zum eigenen PKW zu fördern. Im U-Hof 3 werden deshalb 6 Fahrräder (voraussichtlich E-Bikes), sowie 2-3 E-Lastenräder im Haus zur Verfügung gestellt. Die Nutzer können jedoch bei Bedarf auch auf die Mobilitätsangebote im Turm/Riegel und U-Hof 2 zugreifen. Die Nachbarn können im Gegenzug auch Fahrräder aus dem U-Hof 3 mieten.

/// U-HOF 3 LADEINFRASTRUKTUR

Da im UG umfangreich Stromschienen vorsehen werden, könnte theoretisch an fast jedem Stellplatz eine Ladesäule verbaut werden. Es steht natürlich nicht unbegrenzt Strom zur Verfügung, sodass die Ladegeschwindigkeit beizeiten durch das Lastmanagement gedrosselt werden muss, wenn zu viele E-Autos gleichzeitig geladen werden.

///// Alter Stadthafen Oldenburg – beste City- und Wasserlage mit vielen Annehmlichkeiten und maritimem Flair.

Der Alte Stadthafen zählt zu den spannendsten Entwicklungsprojekten der letzten Jahre in Oldenburg. Auf der Nordseite sind bereits eine Vielzahl von hochwertigen und modernen Neubauten im Wohn- und Gewerbebereich entstanden. Zahlreiche Mieter, sowie verschiedenste Gastronomen und Unternehmen, die das urbane und innenstadtnahe Umfeld schätzen, haben sich hier inzwischen erfolgreich angesiedelt.

Der U-HOF 3 befindet sich auf der neu entwickelten Süd-Seite des Gebietes Alter Stadthafen – HAVEKANT – und stellt aus jetziger Sicht den Abschluss des Havekant-Bebauungskonzeptes dar. Der U-HOF 3 wird perspektivisch im Sommer 2024 fertiggestellt gemeinsam mit der geplanten Orangerie, die als Veranstaltungsraum für die hochwertige Gastronomie fungieren wird. An der Havekant sind bereits weitere Wohnhäuser sowie eine Immobilie für betreutes Wohnen errichtet worden. Highlight der Havekant ist sicherlich das erste 12-stöckige Hochhaus im Quartier, mit vielen hochwertigen Eigentumswohnungen, einer Kita im Erdgeschoss und weiteren spannenden Flächen.

Die sich gerade in der Fertigstellung befindliche Promenade entlang der Wasserlinie wird perspektivisch zum Flanieren und Verweilen einladen und ein weiteres Highlight des Stadthafens werden.

Im umliegenden Quartier und der „Maco City“ finden sich verschiedenste Angebote wie Co-Working Spaces, Bowling-Bahn, Raiffeisen Genossenschaft, Fitness Studio, Möbelhaus, Supermarkt, Elektronik-Fachhandel, Tanzschule & Co.

Die Innenstadt und der Hauptbahnhof befinden sich in Laufentfernung, die nächste Autobahn ist auch in wenigen Minuten erreichbar und zum Bremer Flughafen benötigen Sie ca. eine dreiviertel Stunde.

Von diesem Standort gelangt man fußläufig in die Innenstadt, wo alle kulinarischen, kulturellen und Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung stehen!

// TOP 50 Immobilienmakler Deutschland

Sie suchen einen ausgezeichneten Immobilienmakler in Oldenburg? Bereits seit 1999 unterstützen wir unsere Kunden bei Verkauf und Vermietung von Immobilien aller Art. Wir sind Ihr verläßlicher Partner bei der Vermarktung von Immobilien in Oldenburg und Umgebung. Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien und auch Anlageimmobilien sind unsere Spezialität. 2022 haben wir erneut die Branchen-Auszeichnung IDA – Immobilien Dienstleister Award erhalten. Bereits 2017 sind wir vom BVFI – Bundesverband für die Immobilienwirtschaft als Top 50 Immobilienmakler Deutschlands mit dem IDA Award ausgezeichnet worden. Mit inzwischen über 540 Bewertungen sind wir Oldenburgs meist- und bestbewerteter Immobilienmakler. Wann testen Sie unseren Service?

Bildquelle: Angelis & Partner / Stadthafen Immobilien