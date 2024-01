Eine helfende und erfüllende Aufgabe….

als 2. Standbein – nebenberuflich – oder für die Zeit nach Ihrem Beruf

Nie zuvor war es wichtiger, die eigenen vier Wände in die Gesundheitsvorsorge mit einzubeziehen.

Die Hälfte der Lebenszeit verbringen die meisten Menschen in ihrem Zuhause.

Wir helfen unseren Kunden, die Zeit in Ihrem Zuhause gesünder und besser zu gestalten.

Trotz modernster Medizin und Medizintechnik, haben immer mehr Menschen Schlafstörungen und sind immer mehr

Menschen krank. Dafür gibt es viele Ursachen, aber die Auswirkungen von Umwelteinflüssen werden bisher kaum oder gar nicht beachtet.

Immer häufiger ist die Technik das Problem!

Die Technisierung schreitet unaufhörlich voran und dringt in unser aller Leben und Alltag vor.

Das hat Folgen für die Gesundheit des Einzelnen und der Allgemeinheit. Keiner erklärt die daraus entstehenden Nebenwirkungen, wie beispielsweise Funk/Technik auf Dauer die biologische Ordnung im Körper (zer)stören kann.

Die negativen gesundheitlichen Auswirkungen lassen sich durch den richtigen Umgang vermeiden oder beseitigen. Lösungen gibt es immer! Sie sind meistens einfach, physikalisch messbar, nachhaltig und kostengünstig.

Wollen Sie Baubiologische/r Standort-Expertin/Experte werden?

– Haben Sie Lust auf diesen zukunftsorientierten Beruf, in dem

Expertenwissen, Intuition und Messtechnik gefragt sind?

– Können Sie sich vorstellen, mit professionellen Messgeräten jungen Familien in

ihrem Zuhause zu zeigen, wie sie gefahrlos Funk/Technik nutzen und genießen können?

– Wollen Sie erfahren, wie einfach und wirksam „Gesundheitsvorsorge im Zuhause“ geht?

Als Expertin/e für ein gesundes Zuhause verfügen Sie über Messtechnik, technisches Know How,

Expertenwissen, Erfahrung und gute Intuition…

– Schaffen Sie gesunde Schlaf(Plätze) in „gesünderen Häusern“ für Ihre Kunden.

– Verbreiten Sie durch Ihre Arbeit fundamentales Wissen für eine gesündere Zukunft in

einer gesünderen Umgebung, in den eigenen vier Wänden und speziell am Schlafplatz.

– Kennen Sie die Nebenwirkungen der modernen Technik und zeigen Ihren Kunden mit

Hilfe professioneller Messtechnik diese zu vermeiden oder zu beseitgen.

– Erklären Sie ihren Mitmenschen, Funk/Technik verantwortungsvoll am Arbeitsplatz,

in Kitas und Schulen, im Zuhause und speziell am Schlafplatz einzusetzen!

– Helfen Sie mit, die Welt ein bisschen besser und gesünder zu machen.

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Vielleicht ist at-home auch für Sie die neue, spannende und erfüllende berufliche Zukunft, die Sie überall haupt- oder nebenberuflich ausüben können. Mit der professionellen Dienstleistung als Baubiologische/r Standortexpertin/e können Sie vielen Menschen helfen. Alles was Sie für die Ausübung der Tätigkeit benötigen, bekommen und lernen Sie bei uns. Mehr dazu erfahren Sie in der Info-Broschüre zur Ausbildung, die Sie hier downloaden können: „Die Ausbildung zur/m Baubiologischen Standortexpertin/en“.

Ihre derzeitige berufliche Sicherheit können Sie beibehalten und nebenberuflich starten.

Das Wichtigste was Sie mitbringen müssen, ist Engagement und Freude am Lernen.

Unser Wochenendseminar „Umgang mit der Wünschelrute im Alltag“ eignet sich hervorragend, um uns und unsere Arbeit kennenzulernen. Vielleicht entscheiden Sie sich auch direkt zu einer Ausbildung zur/m Baubiologischen Standortexpertin/en. Wir würden uns freuen.

Wenn Sie jetzt ein gutes Gefühl haben und mehr wissen wollen, dann lassen Sie uns über die Details in einem persönlichen Telefonat sprechen. Das Gespräch ist kostenlos und unverbindlich. Es dient dazu sich über at-home, das Konzept, die Ausbildung, Termine, Schulung, Preise etc. auszutauschen. Die nächste Schulung startet am 23.03.2024. Sie können auch eine Email mit Ihrer Telefon-Nr. und Terminvorschläge senden, ich melde mich dann bei Ihnen.

Ich freue mich auf Sie.

Annemarie Heuer

…Ihre Experten für ein starkes Immunsystem im Schlaf und für die beste Gesundheitsvorsorge der Welt!

