Einfach leichter abnehmen und schlank bleiben!

Ernährungsexperten Prof. Sven-David Müller und Gabriela Zingerle stellen neues Buch „Die 55 effektivsten Abnehmbooster“ vor

Professor Sven-David Müller aus Salzgitter-Lebenstedt und die Diätologin sowie Ernährungswissenschaftlerin Gabriela Zingerle aus Wien/Südtirol (Percha) haben ihre wissenschaftliche und praktische Expertise vereint, um ihre Geheimwaffen für eine gesunde und nachhaltige Gewichtsreduktion im neu erschienen Buch „Die 55 effektivsten Abnehmbooster“ zusammenzustellen und zu teilen.

Die „Abnehm-Booster“ in ihrem Buch sind mehr als reine Fatburner oder leere Versprechen. Sie wirken gezielt garantiert, um überschüssige Kilos effektiv abzubauen oder ihre Entstehung zu verhindern. Auf über 100 Seiten präsentieren die Autoren ein ganzheitliches und gesundes Programm zur Gewichtsreduktion. Bedenkt man, dass über 60 Prozent der deutschen Bevölkerung und über 50 Prozent der Bevölkerung Österreichs an Übergewicht leidet und damit gesundheitliche Einschränkungen und Risiken einhergehen, hat dieses Thema einen ganz besonderen Stellenwert. „Die Abnehmbooster erleichtern das nachhaltige Abnehmen und helfen dabei, schädliches Fettgewebe zu reduzieren sowie den Muskelaufbau zu fördern – ohne den berüchtigten Jojo-Effekt.“, betonen Gabriela Zingerle und Sven-David Müller.

Die wissenschaftlich geprüften Abnehm-Booster sind hilfreiche Wegbegleiter auf dem Pfad zum Wohlfühl-Körper. Dieses Buch enthüllt unter anderem, wie Übergewichtige ihre ‚Moppelbakterien‘ im Dickdarm in Schach halten können. Der Darm spielt nicht nur eine zentrale Rolle im Immunsystem, sondern beherbergt auch Bakterien, die zur Gewichtszunahme führen können. „Das Buch macht den Weg frei für ein gesundes Leben in Ihrem neuen Wohlfühl-Körper.“, so Gabriela Zingerle und Sven-David Müller.

Das Buch „Die 55 effektivsten Abnehmbooster“ ist ab sofort bei Amazon unter folgendem Link erhältlich: www.amazon.de/dp/B0CDNF8WY8

Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e.V. ist eine interdisziplinärer anerkannte Fachgesellschaft, die sich im deutschsprachigen Raum für ganzheitliche wissenschaftliche begründete Gesundheitsförderung und die Förderung der gesunden Lebensführung (Diätetik) einsetzt. Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. fordert die rechtliche Absicherung der Ernährungsberatung. Mitglied im Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. sind insbesondere staatlich geprüfte Diätassistenten, Ärzte, Trainer, Physiotherapeuten, Apotheker, Ernährungswissenschaftler, Pädagogen, Psychologen und Heilpraktiker. 2021 feiert das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik das 15-jährige Bestehen. Erster Vorsitzender ist seit 15 Jahren PhDr. Sven-David Müller, M.Sc.

