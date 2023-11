Einrichtung mit Esprit

A.B.C. Worldwide stattet das Hotel-Restaurant „Zeitreise“ in Bramsche aus

Als das ehemalige Waldgasthaus Renzenbrink in Bramsche nach 200-jähriger Familientradition 2022 vor dem Aus stand, hauchte die Unternehmer-Familie Aalberts-Kara dem Restaurant neues Leben ein. Das ehemalige Restaurant Renzenbrink heißt nun Zeitreise, und A.B.C. Worldwide durfte einen großen Teil der Einrichtung liefern.

Aus dem Dornröschenschlaf erweckt

„Wir haben alles auf Links gedreht. Ich habe immer gesagt: „Das Renzenbrink ist ein Juwel.“ Die Atmosphäre ist einzigartig, doch es ist auch mit viel Arbeit verbunden“, so Özden Aalberts-Kara. Das Restaurant wurde im Mai 2022 nach umfangreicher Renovierung neu eröffnet.

Helle Polsterstühle und Baumkantentische

Eine besondere Rolle in dem Ganzen spielen die Möbel von A.B.C. Worldwide der Marke „Worldwide Seating“: „Mein erster Chefkoch hat mir den Kontakt vermittelt. Ich bin dann zu den Showrooms in Gildehaus gefahren, habe mich beraten lassen, und konnte schnell meine Entscheidung fällen“, freut sich Özden Aalberts-Kara. „Alles lief ganz unkompliziert.“ Dabei entschied sie sich für die Vollpolsterstühle Chandler in Cremeweiß in Kombination mit Baumkantentischen aus massiver Eiche, die wie gemacht sind für ein Waldrestaurant.

Der Polsterstuhl Chandler ist beliebt, weil er durch seinen ergonomisch geformten Rücken, der nahtlos in die Armlehnen übergeht, einen hohen Sitzkomfort bietet. Auch das Sitzpolster trägt zum Behaglichkeit des Gastronomiestuhls bei. Er ist so bequem, dass er schon eher ein Sessel als ein Stuhl ist. Durch das zeitlose Design stehen ihm viele Bezüge gut zu Gesicht: Kunstleder, Leder, Uni-Stoffe, gemusterte Bezüge oder auch Kundenstoffe. A.B.C. Worldwide geht ganz individuell auf die Wünsche der Gastro- und Hotelkunden ein.

Baumkante betont Nähe zur Natur

Auch bei den Tischen wurde Özden Aalberts-Kara kreativ, denn ihre Wahl fiel auf Massivholz-Tische mit einer Baumkante. Das lebendig gemaserte Eichenholz setzt sich kontrastreich von den Stühlen ab und gibt dem Ensemble einen eleganten Charakter. Die Säulengestelle gewähren den Gästen viel Beinfreiheit. Ganz unkompliziert lassen sie sich zu Tafeln gruppieren, wobei es natürlich aufgrund der längs geschnittenen Baumscheiben leichte Abweichungen in den Abmessungen gibt. Doch das ist Natur und fügt sich harmonisch in den Charakter des Waldgasthauses ein. Ein gelungener Hingucker ist der Baumkantentisch mit besonders dicker Massivholz-Platte und X-Gestell.

