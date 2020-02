Einzigartig Greifen: OnRobot bringt Single Pad Gecko Greifer auf den Markt

Odense, 20. Februar 2020 – OnRobot, führender Anbieter für kollaboratives End-of-Arm-Tooling (EoAT), bringt mit dem Single Pad Gecko Greifer eine kompakte Version seines preisgekrönten Gecko Greifers auf den Markt. Der Single Pad Gecko Greifer ist besonders platzsparend und leicht. Er ist für drei unterschiedliche Traglasten ausgelegt und erleichtert Anwendern so, eine passende Lösung für ihre spezifischen Automatisierungsaufgaben zu finden. Die spezielle Hafttechnologie ist der Funktionsweise von Geckofüßen nachempfunden. Im Gegensatz zu gängigen Vakuumgreifern erlaubt sie damit auch die automatisierte Handhabung perforierter Werkstücke, wie z.B. gebohrter Leiterplatten. So können Unternehmen effizienter produzieren und ihren Output erhöhen.

„Unsere innovative Gecko-Technologie automatisiert Prozesse, die kein anderer Greifer bewältigen kann“, erklärt Enrico Krog Iversen, CEO von OnRobot. „Jetzt ist sie in einem kompakten, flexiblen Format erhältlich, das unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten bietet.“ Der Single Pad Gecko Greifer ist in den Ausführungen SP1, SP3 und SP5 erhältlich, die nach ihrer jeweiligen Traglast in Kilogramm benannt sind. Somit können Nutzer ein Modell wählen, das passgenau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Greift wie ein Gecko

Die Greiftechnologie ist der Art und Weise nachempfunden, wie Geckos klettern, und gewann unter anderem auf der Hannover Messe 2019 den Robotics Award. Sie funktioniert mit Millionen mikroskopisch kleiner Härchen, die sich auf den Greifoberflächen befinden. Auf ein flaches Objekt gedrückt, erzeugen sie eine Haftung durch Van-der-Waals Kräfte. Dies bietet den Vorteil, dass der jeweilige Greifer weder Kraft- noch Energieaufwand benötigt. So sparen Anwender Kosten und Wartungszeit. Im Vergleich zu regulären Vakuumgreifern hinterlassen die OnRobot-Gecko Greifer zudem keine Abdrücke, sodass Anwender die handzuhabenden Objekte nicht nachträglich reinigen müssen. Somit eignet sich auch der Single Pad Gecko Greifer ideal für das Handling flacher Gegenstände mit glänzenden Oberflächen, wie z.B. Fliesen oder Displays.

„Ein echter Plug-and-Play-Greifer“

Wie sein größerer Bruder lässt sich auch der Single Pad Gecko Greifer schnell und einfach durch OnRobots One-System-Solution auf jedem marktgängigen kollaborierenden Roboterarm anbringen. Die standardmäßige Ausstattung mit dem Werkzeugwechsler Quick Changer sorgt für eine kurze Integrationszeit und ermöglicht flexiblere Produktionsprozesse. „Der Single Pad Gecko Greifer ist ein echter Plug-and-Play-Greifer, der unser Versprechen erfüllt, eine breite Palette intuitiver, kostengünstiger und flexibler End-of-Arm-Tools anzubieten“, so Enrico Krog Iversen. „Wir möchten es unseren Kunden ermöglichen, sich auf ihre Anwendung und Prozesse zu konzentrieren – der Roboter ist dabei Mittel zum Zweck und sollte kein Kopfzerbrechen verursachen.“

Besonderheiten des Single Pad Gecko Greifer

– Kompakt, leicht und leistungsstark

– Verfügbar mit einer Traglast von 1kg, 3kg und 5kg

– Keine externe Verkabelung oder Luftzufuhr benötigt

– Erfordert kaum Programmieraufwand

– Hinterlässt keine Spuren auf glatten Oberflächen, sodass kein zusätzlicher Reinigungsschritt nötig ist

– Greift auch perforierte Oberflächen

OnRobot hat seinen Sitz in Odense, Dänemark, und stellt Hard- und Software-Technologien für Lösungen her, die bei kollaborativen Robotern, den Cobots, verwendet werden. OnRobot entwickelt Greifer, Sensoren und sonstige Cobot-Ausrüstung, die den Einsatz der Technologie in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Verpackung, Qualitätskontrolle, Materialbeförderung, Maschinenwartung, Montage und Schweißen ermöglicht. Neben seiner Zentrale in Dänemark verfügt OnRobot nunmehr auch über Vertriebsstätten in Deutschland, China, USA, Spanien, Malaysia und Ungarn und beschäftigt mehr als 160 Mitarbeiter.

