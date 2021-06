Energieversorger Rheingas bietet Energieberatungen an

Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich

Energieversorger Propan Rheingas setzt auf Green Aktiv als Partner bei Energieberatungen

Brühl – 01.06.2021 – Ihre strategische Kooperation haben jetzt der Energieversorger Propan Rheingas GmbH & Co. KG mit Sitz in Brühl und die Energieberater der Green Aktiv GmbH aus München bekannt gegeben. Propan Rheingas bietet seinen Kunden und potenziellen Interessenten ab sofort Energieberatungen über Green Aktiv an. Dazu zählen Energieaudits nach DIN EN 16247-1, Sanierungsfahrpläne, Energieeffizienz- und Fördermittelberatungen.

Markus Weimbs, Leiter des Spartenbereichs Erdgas/Strom und verantwortlich für die Kooperation mit dem bayerischen Spezialisten-Team kommentiert die Zu-sammenarbeit so: “Wir als etablierter Strom- und Gasversorger wollen unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten und Energie zur einfachsten Sache der Welt machen. Die Themen Nachhaltigkeit und insbesondere das nachhaltige Energieverhalten spielen heute eine zentrale Rolle. Green Aktiv ist in diesem Sektor perfekt aufgestellt und für uns ein Partner auf Augenhöhe. Nachhaltigkeit ist ein absolutes Zukunftsthema und betrifft jeden von uns. Dazu möchten wir

gemeinsam einen aktiven Beitrag leisten.”

Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich

Die Münchner mit der auffälligen grünen Glühbirne im Logo zählen heute zu den führenden Energie- und Energieeffizienzberatern im Land. Das Unternehmen hilft dabei, den Energieverbrauch zu senken, die Liquidität zu steigern und so wertvolles Investmentkapital für wichtige Unternehmensbereiche und -leistungen freizu-stellen. Die Energieexperten werden deshalb bevorzugt von kleineren und mittle-ren Unternehmen (KMU) beauftragt, die eine Energieinventur durchführen und nachhaltig wirtschaften wollen. Auf Wunsch wird Green Aktiv auf vier Feldern tätig: Energieberatung, Energieeinkauf, (regenerative) Energielösungen sowie Baustrom & Baugas. Außerdem sind die Münchner im Rahmen dieser Bereiche auch Ansprechpartner für private Haus- und Wohnungsbesitzer, die ihren Gesamtener-gieverbrauch optimieren wollen, energetisch sanieren möchten, KfW und BAFA Fördermittel akquirieren wollen oder eine Neubauberatung zum KfW Energieeffi-zienzhaus benötigen.

Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas (LPG) und Marken-unabhängiger Energieversorgung. Als einziger Anbieter im Markt bündelt die mit-telständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl – Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Solartechnik und Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet die Komplettlösung: von der Entscheidung für eine Energieform über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Per-sonal mit umfassendem technischem Know-how zurück. https://www.rheingas.de/

Zum Unternehmen: Green Aktiv GmbH

Die Green Aktiv GmbH aus München hilft Unternehmen und Privatkunden in allen Energieangelegenheiten richtige Entscheidungen zu treffen. Dazu werden Ener-gieaudits, Sanierungsfahrpläne sowie persönliche Fördermittel- und Energiebera-tungen durchgeführt. Neben der optimierten Energiebeschaffung für Strom und Gas entwickelt das Experten-Team seit vielen Jahren innovative Energielösungs-konzepte für alle Bereiche des Mittelstandes. Zudem steht allen Kunden ein erfah-renes Energie-Experten-Netzwerk zur Seite. Dazu gehören Energieberater, Inge-nieure, Installateure, Fachanwälte und Steuerberater. // https://green-aktiv.de/

