eresult setzt Engagement in der German UPA mit Elske Ludewig als neuer Fachvorständin fort

Bei der Vollversammlung im Februar konnte sich Elske Ludewig souverän gegen starke Mitbewerber behaupten und darf sich nun Fachvorständin der German UPA nennen.

Nach sechsjähriger Vize-Präsidentschaft gibt eresulter und Principal UX Consultant Holger Fischer sein Amt ab, um sich verstärkt inhaltlicher Arbeit zu widmen. Sein Hauptaugenmerk wird nun vor allem der Arbeitskreis (AK) Qualitätsstandards sein, wo er bereits seit 2010 Mitglied und seit 2019 als Leiter tätig ist.

Doch die eresult GmbH setzt das Engagement in der German UPA mit Elske Ludewig als neuer Fachvorständin fort, welche sich bei der Vollversammlung im Februar souverän gegen ihre Mitbewerber behaupten konnte.

“Neben den Führungsaufgaben in meiner täglichen Arbeit möchte ich wieder einen stärkeren Bezug zu den operativen UX-Themen bekommen und die Ergebnisse aus den Arbeits- und Regionalgruppen sichtbar und nutzbar machen”, berichtet Elske Ludewig, Principal UX Consultant und Managing Director der eresult GmbH.

Als Fachvorständin der German UPA arbeitet Elske Ludewig mit an der strategischen Entwicklung des Berufsverbandes. Sie fördert die Arbeit der Arbeitskreise und schafft eine AK-übergreifende Vernetzung und Austausch. Des Weiteren fördert sie die regionalen UX-Gruppen (Stammtische, Regionalgruppen, Meetups, etc.), die für die gemeinsame Sache die Fahne hochhalten.

Die eresult GmbH engagiert sich schon seit Jahren als Sponsor und stellt den Mitarbeitern Arbeitszeit für die Unterstützung der UPA bereit.

Der Berufsverband ist ein hochwertiges Netzwerk für und von Usability Experten,

welcher von der ehrenamtlichen Mitarbeit seiner Mitglieder lebt, die sich der Wissensvermittlung und Meinungsbildung rund um das Thema Usability und UX verpflichtet fühlen.

Die eresult GmbH freut sich, die tolle Arbeit des Verbandes weiterhin auf unterschiedliche Art unterstützen zu können.

Die eresult GmbH ist eine führende Full-Service Agentur im Bereich Usability und User Experience und bereits seit 2000 in der Branche etabliert. In unserem 35 Mitarbeiter starkem Team analysieren, konzipieren, designen und optimieren wir zusammen mit unseren Kunden an unseren 5 deutschen Standorten (Göttingen, Hamburg, Köln, Frankfurt/Main und München) neue wie bestehende interaktive Anwendungen. Wir testen für zahlreiche namhafte Kunden Websites, Webshops, Intranets, Apps sowie Systeme aus den Bereichen Software, Unterhaltungselektronik, Automotive und Medizingeräte.

Kontakt

eresult GmbH

Stefanie Peters

Friedrichstraße 3-4

37073 Göttingen

+49 40 36166 7985

stefanie.peters@eresult.de

http://www.eresult.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.