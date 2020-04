Erfolgreicher Immobilienmakler setzt auf 360°

Kundennähe und digitale Angebote sind kein Widerspruch

“360°-Rundgänge sind eine innovative und spannende Art, Häuser und Wohnungen detailliert darzustellen. Mit einem überzeugenden Expose kann ich alle relevanten Informationen zur Verfügung stellen, mit einer interaktiven Tour durch ein Objekt kann ich meine Kunden jedoch nachhaltig begeistern.” Joachim Grönke, Immobilienmakler, Dreieich.

Ein Handschlag zählt und Immobilien sind in besonderer Weise Vertrauenssache. Diese ganz und gar “analogen” Maximen zählen zu den Grundsätzen des Immobilienmaklers Joachim Grönke aus Dreieich. Auch wenn er damit bereits seit fast 20 Jahren erfolgreich auf dem Immobilienmarkt agiert, hat er sich entschlossen, neue Wege zu beschreiten. Diese neuen Wege führen ihn in die virtuelle Realität. Nachdem er bereits 360°-Besichtigungstouren angeboten hatte, stellte er jetzt seine Website komplett auf einen interaktiven Webauftritt auf 360°-Basis um und ist damit als erster Immobilienmakler mit diesem neuen und innovativen Tool im Internet präsent. https://grönke-immobilien.de/

Grundlage ist die Software Immomento-VR ( https://immomento.de), die speziell für die Präsentation von Immobilien entwickelt wurde und eine intuitive Bedienoberfläche mit zahlreichen Funktionen verbindet. So können Makler selbstständig Touren erstellen und bestehende editieren. Diese VR-Anwendungen können nicht nur in eine “klassische Website” eingebunden werden, sondern die 360°-Touren können, wie im Fall von J. Grönke Immobilien, selbst zur Internetpräsenz werden. Sie kann alles, was man von einer guten Website erwartet: Sie ist einfach bedienbar, interagiert, emotionalisiert und informiert. Dass Nutzer auf derartigen Seiten länger verweilen, belohnen auch Suchmaschinen mit einem guten Ranking. Standardisierte und oftmals sterile Baukasten-Seiten können mit diesen authentischen und optimierten Webauftritten nicht mithalten.

Bei J. Grönke Immobilien werden die 360°-Aufnahmen dank unkomplizierter Handhabung selbst erstellt und verarbeitet. Zahlreiche Features vergrößern die Funktionalität und Aussagekraft des Webauftritts. Dieser Einsatz von VR-Anwendungen im Immobiliengeschäft spare nicht zuletzt Zeit für Besichtigungen durch eine gezielte Vorauswahl. Joachim Grönke kann sich deshalb vorstellen, künftig auch mit VR-Brillen im Ladengeschäft zu arbeiten. “Nur ein glücklicher und zufriedener Kunde trägt dazu bei, dass mir auch zukünftig Klienten ihr Vertrauen aussprechen”, sagt er. Und dazu, da ist er sicher, trägt auch der Einsatz moderner Technologien im Immobiliengeschäft bei.

Immomento ( www.immomento.de) heißt die neue Marke der Evers Internet GmbH & Co. KG, die auf 11 Jahren Erfahrung im Online-Vertrieb von Immobilien gebaut wurde. Sie ermöglicht wirklich jedem Makler und Immobilienprofi, eine hochwertige, solide, professionelle und zeitgemäße Immobilienpräsentation auf allen Kanälen umzusetzen, ohne sich selbst mit technischen oder organisatorischen Details befassen zu müssen.

