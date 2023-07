Erfolgreiches Newsletter-Marketing mit professioneller Unterstützung

Für effektives Newsletter-Marketing: Erfolgreiche Kampagnen mit Expertenwissen.

Für Unternehmen, die ihre Umsätze steigern und neue Kunden gewinnen möchten, ist Newsletter-Marketing ein effektives Instrument. Um eine erfolgreiche Kampagne durchzuführen, bedarf es einer klaren Strategie. Lars Jordan, Geschäftsführer der Hamburger Agentur Marken-MEDIA, ist Experte für Newsletter-Marketing und verrät, worauf es bei einer erfolgreichen Kampagne ankommt.

E-Mail-Marketing bietet eine optimale und zielgerichtete Möglichkeit, Produkte und Angebote zu bewerben, so Lars Jordan. Der Vorteil gegenüber traditionellen Print-Medien liegt nicht nur in den eingesparten Druck- und Verteilerkosten, sondern auch in der schnellen Erstellung und dem raschen Versand von Newslettern. Dank Smartphones können Newsletter nahezu überall und jederzeit abgerufen werden. Zudem lassen sich direkte Verlinkungen und Integrationen von Social Media problemlos umsetzen. Ein weiterer Vorteil des Newsletter-Marketings ist die direkte Messbarkeit des Erfolgs, wodurch Interessen der Kunden besser identifiziert und Optimierungen zeitnah vorgenommen werden können. Auch der Return on Investment (ROI) lässt sich schnell berechnen.

Eine klare Definition der Zielgruppe ist entscheidend für den Erfolg einer Newsletter-Kampagne, erklärt Jordan. Eine persönliche Ansprache und eine authentische Überschrift als Betreff sind der Schlüssel zur Aufmerksamkeit der Leser. Dabei sollte der Absender des Newsletters eindeutig identifizierbar sein, um Vertrauen aufzubauen. Personalisierung der Inhalte schafft zusätzlich Vertrauen und steigert die Aufmerksamkeit der Leser. Bei der Newslettergestaltung sollten sämtliche Inhalte für verschiedene E-Mail-Programme und Endgeräte optimiert sein, insbesondere für die mobile Nutzung.

Gezielte Verweise und Links ermöglichen es Unternehmen, ihre Leser mit nur einem Klick auf gewünschte Ziele wie Angebote oder weiterführende Informationen zu leiten. Eine übersichtliche Struktur, grammatische und orthografische Korrektheit sowie ein ansprechendes Design sind weitere wichtige Aspekte bei der Erstellung eines Newsletters.

Mit professioneller Unterstützung, wie sie Marken-MEDIA anbietet, können Unternehmen ihre Newsletter-Kampagnen optimal gestalten und ihre Umsätze steigern. Durch ihre Expertise helfen sie Unternehmen dabei, ihre Zielgruppe effektiv anzusprechen und den Erfolg ihrer Kampagnen zu maximieren.

Über Marken-MEDIA:

Marken-MEDIA ist eine Agentur mit Sitz in Hamburg, spezialisiert auf Newsletter-Marketing zur Neukundengewinnung.

Das Ziel von Marken-MEDIA ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Marketingziele zu erreichen und gleichzeitig die Kundenbindung und Umsätze zu steigern. Unter der Leitung von Lars Jordan bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen und eine umfassende Expertise im Bereich des Newsletter-Marketings. Durch eine strategische und effektive Umsetzung helfen sie ihren Kunden, ihre Unternehmensziele zu verwirklichen und den Geschäftserfolg nachhaltig zu steigern.

www.marken-media.com

Kontakt

Marken-MEDIA lji GmbH

Lars Jordan

Ballindamm 39

20095 Hamburg

+49 40 – 99 99 93 00 0



https://www.marken-media.com

