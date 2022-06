Es gibt eine Arbeit, mit der man hilft und gut dabei verdient

Annecy, 31.05.2022 – Da ich meinen Traumberuf gefunden habe, schrieb ich diesen Pressebericht, um damit vielleicht anderen Menschen dazu Mut zu machen, eine berufliche Veränderung anzustreben. Mein Name ist Said Idrissi, geboren wurde ich in Essaouira einer Hafenstadt an Marokkos Atlantikküste. Heute bin ich 54 Jahre und lebe in Annecy einer Alpenstadt im Südosten Frankreichs. Sie liegt an der Mündung des Lac d’Annecy in den Thiou. Meinen Traumberuf habe ich 2017 gefunden. Was habe ich mit Klaas Klasen oder mit Jinjin Zhou gemeinsam? Nun wir sind Singleberater im weltweiten Team vom Dating Services TTPCG®. Singleberater*in ist ein Beruf, in den man auch nebenberuflich starten kann. Mein Beruf war zuvor Fischer, eine harte Arbeit. Der Appetit der Menschen auf Fisch ist nicht zu stillen. Diese Entwicklung bleibt leider nicht ohne Folgen. Die Fischer betreiben immer mehr Aufwand, fahren mit ihren Fangschiffen noch immer weiter raus, fischen länger tiefer, entwickeln neue Fangtechniken und trotzdem wird der Fang immer kleiner. Der Grund ist Überfischung.

Auf der Suche nach etwas anderem, kam ich auf die Franchisepartnerschaft mit TTPCG®

Bei TTPCG® haben mir die nachfolgenden Tatschen bestens gefallen. Die Franchisegebühr ist einmalig und sehr gering. Monatliche Lizenzgebühren wie bei fast allen Franchiseunternehmen gibt es bei TTPCG® nicht. Dazu wird eine perfekte online Einarbeitung geboten. Meine Frau sass mit mir vor dem PC und unterstützte mich. Was ich ganz super fand und finde, ist die Tatsache, dass man in diesem Beruf als Singleberater*in nur Gutes tut und dabei gutes Geld verdient. Als Fischer habe ich zwar den Mitmenschen Essen auf den Tisch gebracht, aber das Meer ausgebeutet und schlecht verdient. Bei TTPCG® wurde ich zu meinem eigenen Chef und dazu noch mit der Sicherheit in einem sehr starken weltweiten Netzwerk.

Tun Sie Gutes und Gutes kommt auf Sie zurück

Das, was unser Franchisegeber TTPCG® den Kunden und uns als Singleberater*in bieten kann und auch bietet, ist unerreicht. Das gesamte Leistungsportfolio liest oder hört sich an, als sei es surreal und fern jeder Realität und wäre der Fantasie- oder Traumwelt zugehörig. Jedoch was TTPCG® für Menschen tut, ist einfach toll! Wer einem einsamen Single einen TTPCG® Dienstleistungsauftrag verkauft, tut etwas Gutes!

Warum ich das behaupte? Die Antwort ist einfach: weil es keinen besseren Dating Services gibt

Tatsache ist, für wenig Geld werden den Menschen auf Partnersuche Leistungen geboten, welche kein Wettbewerber bieten kann. Fazit: Wer die TTPCG® Dienstleistung verkauft, tut also Gutes. Für gute Singleberater*innen also keine schwierige Aufgabe. Losgelöst von der einmaligen hervorragenden Qualität, sind die Preise bei TTPCG® klein. Kein Wunder, dass wir als Singleberater*in mit Anfragen geradezu überhäuft werden. Und unser Verdienst ist hoch. Die Anfragen erhalten Singleberater*innen bei TTPCG® gratis.

Die weltweite TTPCG®-Klientel vertraut auf unsere grosse Erfahrung

Mit wertvollen Verbindungen erfüllen wir die Wünsche der Menschen, die sich nach dem passenden Partner*in sehnen. Unsere Kunden legen ihre Wünsche in die besten Hände. Auch sehr anspruchsvolle Singles auf Partnersuche entscheiden sich daher immer öfter für uns. Sie schätzen unseren fachlichen Rat, unsere verlässliche Arbeit, unsere diskrete Art und sehen ihre Interessen durch uns am besten abgesichert. Davon dürfte so mancher Franchisenehmer anderer Sparten nur träumen. Für TTPCG® Franchisenehmer ist dies Realität. Ich bin sehr stolz darauf, in Frankreich leben zu dürfen und zur weltweiten TTPCG® Familie zu gehören. Zum Abschluss meines Presseberichtes möchte ich es nicht versäumen, mich bei meinem guten Freund und Kollegen Klaas Klasen für die Unterstützung mit seinem perfekten Französisch zu bedanken.

Sie haben einen Pressebericht des TTPCG® Franchisenehmers Said Idrissi gelesen. Der Bericht erschien zuerst in französischer Sprache. © 2022 Journal Nouveau travail. Übersetzung von Gerlinde Rückingen. Wenn Sie mehr über eine Franchisepartnerschaft mit TTPCG® wissen möchten, schreiben Sie an marketing(at)ttpcg.us

