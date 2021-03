Eva Quadbeck wird neue CFO bei Tempo-Team Personaldienstleistungen

Offenbach, 24. März 2021 – Eva Quadbeck ist seit dem 01.03.2021 als Chief Financial Officer in der Geschäftsleitung des Personaldienstleisters Tempo-Team tätig. Die Diplom-Kauffrau hatte bereits zum 1. September 2020 die kaufmännische Leitung im Unternehmen übernommen und seitdem den Finanz- und IT-Bereich verantwortet.

Vor ihrem Einstieg bei Tempo-Team Personaldienstleistungen war Eva Quadbeck im Management von Randstad Deutschland aktiv. Hier baute sie ab 2014 als Risk Managerin den Bereich Risk Management für die deutsche Randstad Gruppe mit auf. Nach der Leitung mehrerer strategischer Großprojekte verantwortete sie seit 2018 den Bereich Projects & Innovation. Vorher war Eva Quadbeck nach mehreren internationalen Stationen als Beraterin bei PwC tätig und bringt entsprechend langjährige und vielseitige Expertise im Finance-Bereich mit.

“Ich freue mich sehr darauf, als CFO in der Geschäftsleitung von Tempo-Team Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft des erfolgreichen Personaldienstleisters mit meinem Wissen und meiner Erfahrung aktiv mitzugestalten”, erklärt Eva Quadbeck.

“Wir sind sehr glücklich, dass wir eine so versierte und gleichzeitig sympathische Führungskraft mit großem Erfahrungsschatz im Finance-Bereich für unser Unternehmen gewinnen konnten”, bekräftigt Uwe Beyer, Hauptgeschäftsführer der Tempo-Team Management Holding GmbH. “Bereits nach wenigen Monaten im Unternehmen hat sie sich als vertrauensvolle, kompetente Ansprechpartnerin etabliert und ist ein geschätztes Mitglied unseres Management Teams geworden.”

Über Tempo-Team Personaldienstleistungen

Tempo-Team Personaldienstleistungen versteht sich als der ideale Partner für alle Belange rund um Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Menschen, die einen neuen Job oder eine neue berufliche Perspektive suchen als auch für Unternehmen, die sich qualifizierte und motivierte neue Mitarbeiter wünschen.

Tempo-Team ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern.

Ebenso steht Tempo-Team für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden ein umfassendes Dienstleistungsportfolio, das durch die Entwicklung und Bereitstellung cleverer digitaler Lösungen und Tools für die Personalarbeit zusätzlich ergänzt wird.

