Fach-Zeitschrift „Finanztest“ – Bestwertung für den GVV Direkt Gebäudeschutz

„Sehr gutes Produkt – überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis“ – so urteilt die Fach-Zeitschrift „Finanztest“ über die Wohngebäudeversicherung der GVV Direktversicherung AG

„Sehr gutes Produkt – überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis“ – so urteilt die Fach-Zeitschrift „Finanztest“ über die Wohngebäudeversicherung der GVV Direktversicherung AG, eine 100prozentige Tochter der GVV Kommunalversicherung VVaG. In ihrer April-Ausgabe bewerten die Tester das GVV-PREMIUM-Angebot in diesem Bereich mit sehr gut (0,7) und KOMFORT ebenfalls mit sehr gut (1,0). Damit gehört die Wohngebäudeversicherung des Kölner Versicherungskonzerns zu den besten in Deutschland.

Die getestete Wohngebäudeversicherung ist im Rahmen der hausinternen Produktentwicklung immer wieder überarbeitet worden, so dass nun dieses sehr gute Ergebnis möglich wurde.

„Das ist ein hohes Maß an Anerkennung für unsere Arbeit“, bewertet GVV Vorstandschef Wolfgang Schwade das Test-Urteil, „aber es spornt uns natürlich auch mächtig an, auf diesem sehr guten Weg zielgerichtet weiterzuarbeiten. Besonders bemerkenswert ist für mich persönlich, dass eine kontinuierliche Weiterentwicklung eines schon länger existierenden Produkts den Erfolg gebracht hat. Man muss also nicht alles neu erfinden, wenn es eine leistungsstarke Basis gibt.“

Das Preis-Leistungsverhältnis konnte in der Fachschrift, herausgegeben von der Stiftung Warentest, ebenfalls überzeugen. Der Grundschutz, der schon 70 Prozent der Leistungsbewertung ausmacht, erzielte ein Traumergebnis: Sehr gut (0,5). „So kann man“, sagt Wolfgang Schwade, „mit Fug und Recht behaupten, dass GVV eines der besten Wohngebäudeprodukte auf dem deutschen Markt zur Verfügung stellt.“

Über dieGVV Direktversicherung AG:

GVV Direktversicherung AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der GVV Kommunalversicherung VVaG. Ursprünglich 1989 als Versicherer für den kommunalen Dienst gegründet, versichern wir heute die private Kundschaft in Deutschland in allen Fragen der Schaden- und Unfallversicherung.

Als Versicherer kennen wir die besonderen Anforderungen unserer Kundschaft und sichern diese mit einem mehrfach ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis umfassend und leistungsstark ab. Wir möchten, dass sich unsere Kundschaft immer sicher und bestens aufgehoben fühlen.

Dafür setzen wir uns mit einem exzellenten digitalen Service und einer persönlichen Beratung in unseren Geschäftsstellen in Köln und Wiesbaden, sowie preisgünstigen, bedarfsgerechten Lösungen täglich ein. Ob KFZ-, Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude-, Glas- oder Unfallversicherung – wir helfen unserer Kundschaft, sich bestmöglich zu schützen.

Bestens versichert. Für ein gutes Gefühl.

Für mehr Infos besuchen Sie https://www.gvv-direkt.deund folgen Sie uns auf Facebook, Instagram oder LinkedIn.

.

Firmenkontakt

GVV-Privatversicherung AG

Dirk Quotschalla

Aachener Strasse 952-958

50933 Köln

02214893-360



https://www.gvv-direkt.de

Pressekontakt

GVV Direktversicherung

Jürgen Kleikamp

Aachener Strasse 952-958

50933 Köln

+491722531024



https://www.gvv-direkt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.