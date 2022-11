Fahrzeugmarkt für Traumfahrzeuge und Onlinemagazin

SPEEDXDREAMS ist anders – denn mit SPEEDXDREAMS können mobile Träume wahr werden

Die Zahl der Fahrzeugmärkte im Internet ist unfassbar hoch. Die Welt dieser Autoplattformen ist eine unübersichtliche, und sie wird noch undurchschaubarer, wenn man auf der Suche nach einem bestimmten, einem seltenen, einem außergewöhnlichen Auto ist. SPEEDXDREAMS ist anders – mit SPEEDXDREAMS werden (auto)mobile Träume wahr.

Die Rede ist von Träumen rund um seltene Autos und krasse Fahrzeuge. SPEEDXDREAMS ist eine Plattform, die in die Nischen späht, in denen sich außergewöhnliche Autos verbergen. Autos, die in einem normalen Fahrzeugmarkt niemals oder nur selten auftauchen. Das Familien-Coupé hat diese Seite ebenso wenig im Repertoire wie den Familien-Van oder den Zweitwagen zum erledigen der Einkäufe. SPEEDXDREAMS ist kein Marktplatz für die Massen, sondern ein „Point of Interest“, an dem sich Verkäufer und Käufer zu den angebotenen Fahrzeugen austauschen. Interessenten kontaktieren die Verkäufer über die Plattform im Fahrzeugmarkt direkt.

SPEEDXDREAMS ist ein spezielles Angebot für eine spezielle Zielgruppe

Fahrzeuge von der Stange gibt es bei SPEEDXDREAMS nicht. Eher schon Autos wie den 2016er Dodge Viper ACR Tuning, den brandneuen Lamborghini Urus 4.0 V8 oder 2018er Ford Raptor 150 Super Crew Performance. Wer auf der Suche ist nach ausgefallenen Motorrädern, wird auf der Seite ebenfalls fündig – ob es eine Harley Davidson VRSCDX VRod Special von 2008 ist oder eine 94er BMW K1100 Cafe Racer Custom Build.

SPEEDXDREAMS schwimmt mit den angebotenen Fahrzeugen gegen den Strom und ist bereit, mit dem Fahrzeugmarkt Menschen zu helfen, die auf der Suche nach ungewöhnlichen Autos und Motorrädern sind. Die Mitarbeiter haben Benzin im Blut und helfen, die mobilen Träume von Menschen in die Tat umzusetzen. Ganz gleich, ob getunte und veredelte Autos, Motorräder und Sportwagen, Custom Cars und Custom Bikes, Spezialfahrzeuge mit sechs oder mehr Rädern, reinrassige Exoten und sogar Rennfahrzeuge aus verschiedenen Motorsportklassen.

Onlinemagazin mit praktischen Tipps und nicht alltäglichen Traumfahrzeugen

SPEEDXDREAMS ist jedoch mehr als ein Online-Fahrzeugmarkt für nicht alltägliche Autos. Die regelmäßig im Onlinemagazin der Website erscheinenden Artikel befassen sich auch mit praktischen Tipps für die Leser. So zum Beispiel mit der Frage, wie man gefälschte Autopapiere beim Kauf erkennt oder wie man in Flensburg den eigenen Punktestand abfragen kann – ein Thema, das viele interessiert, aber niemand so recht weiß. Andere Beiträge berichten von getunten Fahrzeugen jeglicher Couleur und von ausgefallenen Exoten, die es auf dieser Welt zu bestaunen gibt.

Den Betreibern ist wichtig, dass SPEEDXDREAMS keine Plattform für 08/15-Fahrzeuge ist – weder beim Onlinemagazin noch beim Fahrzeugmarkt. Die Website bietet aber auch einen ganz speziellen Service: Die Betreiber übernehmen die Suche nach exotischen Fahrzeugen für die Besucher der Seite. Das funktioniert, indem Interessenten über das Kontaktformular mitteilen, welches außergewöhnliche Fahrzeug sie suchen.

SPEEDXDREAMS scannt die Netzwerke nach ausgefallenen Fahrzeugen ab

Wenn die Anfrage die Betreiber der Plattform erreicht hat, durchforsten sie ihre Netzwerke und Quellen und wenden sich direkt an Händler, um das gewünschte Auto ausfindig zu machen. Auch eine Datenbank hilft bei der Suche. Je detaillierter die Angaben der Interessenten zum jeweiligen Traumfahrzeug ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, das gesuchte Auto, Motorrad oder Spezialfahrzeug auch zu finden.

Wir haben Benzin im Blut!

Mit unserer großen Affinität zur Automotive-Branche, gepaart mit Leidenschaft für ungwöhnliche Fahrzeuge, betreiben wir seit mehr als 20 Jahren automobile Plattformen im Web.

Jetzt geben wir mit SPEEDXDREAMS Gas, einem neuen Magazin mit Online-Fahrzeugmarkt.

Kontakt

SPEEDXDREAMS

U. Rost

Am Schnerrer 31a

91413 Neustadt a.d. Aisch

0170/2953644

info@speedxdreams.com

https://www.speedxdreams.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.