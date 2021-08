Fivetran ausgezeichnet im Gartner® Magic Quadrant™ für Data Integration Tools 2021

Zum zweiten Mal in Folge: Fivetran ist der am schnellsten wachsende Anbieter für native Cloud-Datenintegrationen im Data Integration Magic Quadrant

München, 31. August 2021 – Fivetran, der führende Anbieter für automatisierte Datenintegration, gab heute seine Auszeichnung im Magic Quadrant für Data Integration Tools bekannt. Die Bewertung basiert auf spezifischen Kriterien wie Kundenreferenzen, Produkteigenschaften, allgemeine Umsetzung sowie Kundenerfahrung.

Im Magic-Quadrant-Bericht stellt Gartner fest: “Nischenanbieter sind für ihre maßgeschneiderten Lösungen bekannt, die einzelne Probleme bei der Datenintegration gezielt bewältigen. Die Nischenanbieter in diesem Markt haben Dutzende von Tool- und Lösungsanbieter übertroffen, die für den Magic Quadrant “Data Integration Tools” evaluiert wurden.”

“Die Tatsache, dass wir zum zweiten Mal in Folge in den Magic Quadrant aufgenommen wurden, ist eine Bestätigung für unsere ansteigende, globale Sichtbarkeit im Markt und unseren stark anwachsenden Kundenstamm”, sagt George Fraser, CEO von Fivetran. “Wir sind stolz darauf, von den Branchenexperten bei Gartner ausgezeichnet zu werden. Diese Anerkennung bestätigt unsere Position als führender Anbieter von nativen Cloud-Datenintegrationen zur Automatisierung von Data Pipelines. Wir stellen einen schnellen und verlässlichen Datenzugriff für wichtige Unternehmensentscheidungen sicher.”

Innerhalb des letzten Jahres verdoppelte Fivetran die Anzahl seiner Kunden und seinen Umsatz. Das Unternehmen befindet sich auf in einem deutlichen Wachstumskurs. Gleichzeitig verdoppelte sich die Anzahl der Konnektoren, die Fivetran für die Datensynchronisation seiner Kunden unterhält, so dass die Gesamtzahl der monatlich von Fivetran verwalteten Konnektoren auf über 50.000 gestiegen ist. Fivetran erzielte auch bei Gartner Peer Insights konstant positive Kundenbewertungen, darunter mehr als 30 Fünf-Sterne-Ratings im vergangenen Jahr. Dies entspricht einem Anstieg von 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufnahme in den Magic Quadrant basiert auch auf einem anderen aktuellen Gartner-Bericht, der Fivetran einbezieht. Im Bericht “Market Share Analysis: Data Integration Software, Worldwide, 2020” von Gartner wird Fivetran in Bezug auf Datenintegration als “Vendor of Choice” (for Cloud Sources and Destinations) genannt.

Große Unternehmen aus den Bereichen Software, Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Einzelhandel vertrauen bei wichtigen Unternehmensentscheidungen auf Fivetran. Das Unternehmen betreut Tausende von Kunden und Hunderte von führenden Marken auf der ganzen Welt. Dazu gehören ASICS, Autodesk, Conagra Brands, Conde Nast, Databricks, DocuSign und Square. Als Cloud Data Integration Service verwaltet Fivetran nicht nur die Datenpipelines seiner Kunden, sondern steht auch als Partner bei deren Transformationen zur Seite und bietet dabei jeden Monat sofortigen Zugriff auf mehr als zwei Billionen Datenzeilen.

Fivetran automatisiert die Bereitstellung von Daten an führende Cloud Data Warehouses, indem es alle Daten eines Unternehmens zentralisiert, selbst wenn sich die Quellsysteme ändern, einschließlich Schema- und API-Änderungen. Fivetran verwaltet mehr als eine Million Schema-Änderungen pro Monat mit einer garantierten Verfügbarkeit von 99,9 Prozent. Dadurch müssen Unternehmen keine wertvollen Ressourcen für den Aufbau und die Pflege unzuverlässiger und zeitaufwändiger Verarbeitungsprozesse einplanen. Vielmehr stehen ihnen nun Ressourcen zur Verfügung, mit denen sie ihre Daten besser nutzen und datengestützte Entscheidungen beschleunigen können.

Ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant 2021 for Data Integration Tools ist ab sofort verfügbar.

Mehr dazu finden Sie auch im Fivetran-Blog.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in den Forschungspublikationen dargestellt werden. Zudem rät Gartner Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder indirekte Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen US-amerikanischen oder internationalen Tochtergesellschaften und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Fivetran ist der führende Anbieter für automatisierte Datenintegration. Das Unternehmen bietet eine vollautomatisierte, vollständig verwaltete Datenintegrationslösung an, die in wenigen Minuten eingerichtet ist. Durch vorkonfigurierte Konnektoren werden Daten automatisiert in normalisierten, analysebereiten Schemata an das Datawarehouse geliefert.

Mit dem Einsatz von Fivetran wird Zeit gewonnen, die IT Professionals traditionellerweise mit der Einrichtung und Pflege von Data Pipelines verbringen. Durch die Zentralisierung und den Zugriff auf aktuelle und vollständige Daten können Unternehmen spielend einfach datengetriebene Nutzungsszenarien realisieren.

Fivetran wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oakland mit weiteren Standorten in Denver, Sydney, Bangalore, Dublin, London und München. Weitere Informationen unter Fivetran.com.

