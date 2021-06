Fivetran stellt bahnbrechende Lösung für Datenbankreplikation vor

Übernahme von neuer Technologie verbessert Zuverlässigkeit, Performance und Benutzerfreundlichkeit im schnell wachsenden Markt der Datenbankreplikation

München, 24. Juni 2021 – Fivetran, führender Anbieter für automatisierte Datenintegration, gibt die Akquisition von Teleport Data bekannt und bietet damit eine innovative Lösung für die Herausforderungen der Datenbankreplikation.

Bei der Übertragung von Quelldaten in ein Warehouse ist es oftmals schwierig Änderungen nachzuverfolgen sowie die Datenqualität und -konsistenz sicherzustellen, da sich die Quelldaten permanent ändern. Gängige Replikationslösungen wie Snapshots – machen im Wesentlichen nur eine Momentaufnahme der Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt, operieren nicht in Echtzeit und sind langsam. Log-basierte Lösungen zur Erfassung von Datenänderungen sind schwer zu konfigurieren und einzurichten. Mit Fivetran Teleport Sync ist die Datenbankreplikation ebenso einfach wie mit Snapshots. Die Performance entspricht nahezu der Geschwindigkeit log-basierter Systeme, sind aber weniger belastend und erleichtern deshalb den Zugriff auf Daten im gesamten Unternehmen.

“Unser Fokus liegt auf die Entwicklung und den Einsatz neuer Replikationstechnologien, um Fivetran zur zuverlässigsten und benutzerfreundlichsten Data Pipeline-Lösung auf den Markt zu machen. Gleichzeitig ist es unser Ziel, Daten so einfach und zuverlässig wie Strom aus der Stockdose bereitzustellen”, so George Fraser, CEO von Fivetran. “Wir sind in einer Diskussion über die Herausforderung der Datenvalidierung auf die Vorgehensweise von Teleport aufmerksam geworden. Von dem innovativen Ansatz von Teleport können unsere Kunden profitieren.”

Unternehmen und Organisationen jeder Größe sehen sich heute mit einer Flut von Daten gegenüber, die oft nur schwer für Erkenntnisse herangezogen werden können. Mit der fortschreitenden digitalen Transformation der Unternehmen, insbesondere in Folge der COVID-19-Pandemie, gewinnen neue Erkenntnisse aus Daten zunehmend an Bedeutung. Für schnelle und präzise Erkenntnisse ist der Zugriff auf sichere binäre Datenbankprotokolldateien erforderlich, um Datenbankänderungen an ein anderes Zielsystem zu übertragen. Diese Methode ist für Anwender schwer zu konfigurieren, erfordert einen speziellen Sicherheitszugang und ist fehleranfällig. Fivetran Teleport Sync umgeht diese Herausforderungen, indem nur die geänderten Daten übertragen werden, ohne dass ein Zugriff auf sichere binäre Protokolldateien erforderlich ist. Bis Ende des Jahres wird diese neue Funktion verfügbar sein.

Weitere Vorteile von Teleport Sync:

– Geringerer Datenbank-Overhead, häufig verursacht durch Protokolle, Zeitstempelspalten zur Anzeige von Änderungen oder Primärschlüsseln in Tabellen.

– Codefreie Verfahren zum Einrichten einer historischen Datenanalyse. Teleport Sync erfasst alle Daten ohne aufwändig programmierte Skripte.

– Besserer Datendurchsatz. Zusätzliche Abfrageanalysen oder Netzwerktechniker sind nicht erforderlich.

“Mit Teleport Data adressiert Fivetran die Herausforderungen, denen Unternehmen im Zuge der digitalen Transformation gegenüberstehen. Der schnelle Zugriff, die Analyse und Einsatz aktueller Daten sind hier grundlegend”, erklärt Bob Muglia, Unternehmer, ehemaliger CEO von Snowflake und President bei Microsoft. “Fivetran unterstreicht seine führende Rolle als ELT-Anbieter und sorgt mit seinen innovativen Technologien dafür, dass Kunden egal welcher Größe jederzeit Zugriff auf handlungsrelevante Daten haben.”

Neben Teleport Sync hat Fivetran eine Reihe weiterer Verbesserungen für die Datenbankreplikation eingeführt, die die Zentralisierung von Daten für Datensysteme wesentlich vereinfachen. Dazu gehören ein History-Modus und ein codefreier Ansatz zur historischen Analyse, der jede Version eines Datensatzes in der Quelltabelle in der entsprechenden Tabelle in einem Ziel aufzeichnet. Fivetran bietet auch eine höhere Geschwindigkeit im gesamten End-to-End-Replikationsprozess – von der Verbesserung bei der Extrahierung der Daten bis hin zu Verarbeitungs- und Ladeoptimierungen.

“Der Fivetran History-Modus erlaubt es unseren Softwareentwicklern, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: schnelle Transaktionen auf unserer Plattform entwickeln, ohne sich um Datenänderungen kümmern zu müssen, die innerhalb dieser Transaktionen auftreten”, so Beth Mattson, Data Engineer, Field Nation. “Wenn sich das Produktteam für eine neue Funktion interessierte, mussten unsere Softwareentwicklern in der Vergangenheit einen Weg finden, entweder ein neues Protokoll zu erstellen oder zwischenzeitliche Datenänderungen in unser bestehendes Protokollierungssystem einzubringen. Damit ist Schluss. Das Business Systems Team hat jetzt einen einfachen Zugriff auf kurzlebige, sich ändernde Datensätze. Wir sind sehr zufrieden mit dieser neuen Möglichkeit.”

Fivetran ist der führende Anbieter für automatisierte Datenintegration. Das Unternehmen bietet eine vollautomatisierte, vollständig verwaltete Datenintegrationslösung an, die in wenigen Minuten eingerichtet ist. Durch vordefinierte Konnektoren werden Daten automatisiert in normalisierten, analysebereiten Schemata an das Datawarehouse geliefert.

Mit dem Einsatz von Fivetran wird Zeit gewonnen, die IT Professionals traditionellerweise mit der Einrichtung und Pflege von Data Pipelines verbringen. Durch die Zentralisierung und den Zugriff auf aktuelle und vollständige Daten können Unternehmen spielend einfach datengetriebene Nutzungsszenarien realisieren.

Fivetran wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oakland mit weiteren Standorten in Denver, Sydney, Bangalore, Dublin, London und München. Weitere Informationen unter Fivetran.com

Firmenkontakt

Fivetran

Alexander Zipp

Luise-Ullrich-Straße 20

80636 München

+49 89 417761-13/18

alexander.zipp@fivetran.com

https://fivetran.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Birgit Fuchs-Laine

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761-13/18

fivetran@lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Bildquelle: Fivetran