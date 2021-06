Flexibler Zuhause-Service für Senioren in Hallenberg

Mit Unterstützung bis ins hohe Alter: Flexibler Zuhause-Service für Senioren jetzt auch in Hallenberg

Hallenberg, 03.06.2021. Eigenständig sein, aber nicht einsam – so lautet der Wunsch vieler älterer Menschen. Damit das möglich ist, können Interessierte auf die Dienstleistungen der SeniorenLebenshilfe zurückgreifen. Das Berliner Unternehmen ist der Experte für Services im vorpflegerischen Bereich und unterhält ein bundesweites Netzwerk an Lebenshelfern, die auf selbstständig-freiberuflicher Honorarbasis tätig sind. Neu als Lebenshelferin im Hochsauerlandkreis tätig ist Marion Schneider aus Hallenberg. Informatives zur SeniorenLebenshilfe und der Lebenshelferin Marion Schneider findet sich unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Hallenberg.

Flexibler Service für ein Leben in den eigenen vier Wänden

Viele Senioren fürchten sich vor dem Schritt, das eigene Zuhause zu verlassen. In vielen Fällen ist das auch gar nicht nötig, weiß Carola Braun, Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe. Der Dienstleister unterstützt bei Tätigkeiten im vorpflegerischen Bereich, die ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen. Damit steigt die Lebensqualität im Alter und auch Angehörige werden durch den Service entlastet. Eine gute Vertrauensbasis sowie Sympathie zwischen Lebenshelfern und Senioren sind Grundlagen dafür, dass das Konzept so erfolgreich ist. Seit 2012 baut das Unternehmen sein Netzwerk an Alltagsbegleitern beständig aus und sorgt für deren Qualifikation.

Mehr als nur Putzen: So individuell unterstützen Lebenshelfer

Welcher Service gewünscht wird, hängt ganz von den persönlichen Bedürfnissen ab. Manch einer benötigt zunächst Unterstützung im Haushalt und nimmt vielleicht später auch eine Freizeitbegleitung in Anspruch. Andere wiederum sind auf Fahrdienste angewiesen und wünschen sich Begleitung beim Arzt oder bei Behördengängen. Von Tätigkeiten in der Wohnung bis hin zum Konzertbesuch sind daher viele Aktivitäten denkbar, welche die Lebensqualität steigern. Senioren können den gewünschten Service auf Honorar-Basis mit den selbstständig-freiberuflichen Lebenshelfern vereinbaren. Dabei bleibt der Ansprechpartner immer derselbe, wenn die Chemie stimmt. Erst nach einem persönlichen Kennenlernen entscheiden die Senioren, ob sie den Alltagsbegleiter beauftragen.

Marion Schneider aus Hallenberg neu im Netzwerk der Lebenshelfer

Eine der vielen Alltagsbegleiter der SeniorenLebenshilfe ist Marion Schneider aus Hallenberg. Mit ihrem eigenen PKW erreicht sie Senioren in bis zu 30 Minuten Fahrtzeit Entfernung. Durch ihre langjährige Tätigkeit als Diätassistentin und Ernährungsberaterin in einem Krankenhaus hatte sie schon viel Kontakt mit älteren Menschen. Marion Schneider möchte als Lebenshelferin Senioren unterstützen, besonders lange Teil der Gesellschaft zu sein. Mit Respekt vor dem Alter und viel Empathie geht die zweifache Mutter seit Sommer 2021 an ihre neue Lebensaufgabe heran. Neben der tatkräftigen Unterstützung bei den Dingen des Alltags möchte Marion Schneider deshalb vor allem auch Vertrauensperson für ältere Menschen sein. Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit der Familie und in der Natur. Beim Kochen und Backen kann sie ihre Kreativität ausleben.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Marion Schneider:

Marion Schneider kann als Lebenshelferin in Hallenberg im Hochsauerlandkreis und der nahen Umgebung beauftragt werden. Sie gehört als freiberufliche Alltagsbegleiterin zum Netzwerk der SeniorenLebenshilfe, die eine Marke der Salanje GmbH ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin sorgt für die Koordinierung und Qualifizierung der Seniorenbegleiter, deren Zahl stetig wächst. Um eine solche Tätigkeit aufzunehmen, brauchen Interessierte keine berufliche Vorerfahrung. Wohl aber den Wunsch, respektvoll und mit Freude mit Senioren arbeiten zu wollen. Die entsprechende Ausbildung erfolgt bei Eignung durch die SeniorenLebenshilfe.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

