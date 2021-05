Formelle Online-Meetings inkl. Abstimmungen und Wahlen erobern den Markt

Spigraph nimmt Digital Assemblies by Linkando in sein Portfolio auf

Landau/Houten (NL), 06. Mai 2021 – Linkando, Anbieter von “Digital Assemblies”, hat eine Partnerschaft für BeNeLux, Nordics und UK mit Spigraph, einem führenden Anbieter von Lösungen für Dokumentenerfassung und Informationsmanagement unterzeichnet. “Digital Assemblies by Linkando” ist eine innovative und sichere Lösung zur Durchführung formeller Online-Meetings.

Aufgrund des durch die Pandemie verstärkten Bedarfs an rechtskonformen Online-Meetings, ist das Interesse an Digital Assemblies im zurückliegenden Jahr exponentiell gestiegen. Um zukünftig auch interessierten Unternehmen, Verbänden oder öffentlichen Einrichtungen im europäischen Ausland professionell zur Seite zu stehen, hat Linkando jetzt eine Partnerschaft mit Spigraph unterzeichnet.

Neben den klassischen Videokonferenz-Funktionen umfasst Digital Assemblies auch ein weitreichendes Stimmrechtsmanagement und ermöglicht die rechtskonforme Durchführung virtueller Wahlen und Abstimmungen. Von der Einladung bis zum Abschlussprotokoll werden alle formellen Versammlungsanforderungen durch automatisierte und transparente Prozesse unterstützt.

Volker Wiora, CEO bei Linkando: “Spigraph ist in der digitalen Welt zuhause und kennt die Bedürfnisse der potenziellen Kunden. Wir freuen uns, dass uns mit Spigraph ein angesehener Partner darin unterstützt, unsere Lösung außerhalb des deutschsprachigen Raums über sein weitreichendes Partnernetzwerk anzubieten. Im Zusammenspiel mit den Spigraph-Resellern bekommen wir auf diese Art und Weise für unsere Lösungen sofort eine viel größere Präsenz in ganz Europa.”

“Mit Digital Assemblies by Linkando sind wir in der Lage, unseren Resellern eine Lösung für ihre Kunden an die Hand zu geben, mit der sie zuverlässig all die Sitzungen, die früher als Präsenzveranstaltung durchgeführt wurden, online umsetzen können – inklusive Wahlen und Abstimmungen”, ergänzt Peter de Boer, CEO von Spigraph. “Es zeichnet sich ab, dass Online-Meetings auch in Zukunft zur Tagesordnung gehören. Daher sehen wir in Digital Assemblies nicht nur eine gute Ergänzung unseres Portfolios, sondern vor allem einen pragmatischen Ansatz, Organisationen und Verbände bei ihren Herausforderungen in der digitalen Kommunikation zu unterstützen. Wir nehmen neue Lösungen immer dann gerne in unser Portfolio auf, wenn sie Unternehmen helfen, die Herausforderungen der digitalen Transformation zu bewältigen. So gesehen passt Digital Assemblies sehr gut in unsere Strategie.”

Ob es um die Live-Abstimmung, Echtzeit-Agenda oder das Einladungsmanagement geht, ob einzelne Wortmeldungen dokumentiert oder ganze Beiträge simultan übersetzt werden sollen – Digital Assemblies ist eine ausgereifte SaaS-Lösung, die von Politikern, Konzernen und Vereinen gleichermaßen geschätzt wird. Dank Spigraph profitieren jetzt erstmals Organisationen außerhalb von Deutschland von diesen Möglichkeiten.

Interessenten können sich unter https://marketing.spigraph.com/landing/digitalassemblies/ für die Teilnahme an einem live Webinar von Spigraph registrieren und so die Lösung näher kennenlernen.

Weitere Infos zu Digital Assemblies sind unter www.digital-assemblies.com und https://marketing.spigraph.com/landing/digitalassemblies/ zu finden.

Über Spigraph

Spigraph ist einer der führenden Anbieter von Lösungen für die Dokumentenerfassung und -verarbeitung. Neben einem Portfolio an Dokumentenscannern von weltweit führenden Herstellern unterstützt Spigraph seine Kunden bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen und Erzeugung betrieblicher Effizienz durch digitale Transformation. Als Value-Added-Distributor bietet Spigraph ein umfassendes Serviceangebot von Beratungs- und Implementierungsdiensten bis hin zu Wartung von Scannern und Support. Mehr Infos: www.spigraph.com

Linkando bietet SaaS-Lösungen für die digitale Zusammenarbeit, insbesondere für formelle Online Meetings. Diese ermöglichen innovative und sichere Online Versammlungen und Sitzungen mit Abstimmungen und Wahlen. Unsere Produkte für digitale Arbeits- und Versammlungsräume sind zudem mit allem ausgestattet, was man für eine effiziente, online Zusammenarbeit braucht: Video, Voice, Chat, gemeinsame Dokumente oder agiles Aufgabenmanagement. Jede Lösung ist auf den Bedarf einer einzelnen Branche oder Fachbereich ideal zugeschnitten und zeichnet sich daher durch eine umfassende Umsetzbarkeit von internen oder regulatorischen Compliance Anforderungen aus. Mehr Infos: www.digital-assemblies.com | www.linkando.com

