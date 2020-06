FOSTEC & Company holt Matthias Weber als Manager für den Bereich High-Performance-Transformation und baut das Team und Leistungsportfolio damit weiter

Am 1. Juli wird FOSTEC & Company das Leistungsspektrum erweitern. Mit dem Einstieg von Matthias Weber als Manager wird das Beratungsportfolio um den komplementären Beratungsansatz erweitert.

Stuttgart, 25.06.2020. Im heutigen Zeitalter benötigen Unternehmen aus nahezu allen Branchen eine weitreichende E-Commerce- und Digitalisierungsstrategie. Neben der Konzeption einer Strategie ist Umsetzungsgeschwindigkeit ein ele-mentares, Asset, um eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung sicher zu stel-len. Aus unserer Beratungserfahrung wissen wir, dass dies vielen Unternehmen schwerfällt, bei der Operationalisierung der Unternehmensstrategie Umset-zungsstärke zu beweisen. Gut gedacht ist noch nicht umgesetzt. Meist liegt es an den inneren sozialen Herausforderungen im Unternehmen, die eine exzellente Strategie scheitern lässt. Change Management wird unterschätzt und findet häu-fig nicht ausreichend viele Anhänger. das Beratungsportfolio für seine Mandan-ten, die über sich und andere hinauswachsen wollen.

Der Aufbau von High Performance Teams ist das Schlagwort. Teams die mehr leisten mit weniger Stress und dabei einem gesunden Team-Spirit zeigen sind elementar, um mit der notwendigen Resilienz eine weitreichende digitale Trans-formationenstrategie umzusetzen. Wie das funktioniert, weiß Matthias Weber. Er ist Experte für Organisationsdesign, Teamentwicklung und Leadership Training & Coaching mit langjähriger Erfahrung in Wachstums- und Effizienz-, sowie Optimierungs- und Transformationsprojekten. Er begleitete mehrere Top-Management Entscheider als Coach und Sparringspartner. Sein Spezialgebiet ist das Etablieren von High Performance in White-Collar Teams, von Strategie-entfaltung bis zur Operational Excellence. Ob Wirkprinzipien und Methoden von Lean Management, Agile Organisationsentwicklung oder systemischen Ansät-zen – Maßgeschneidert, das ist sein Anspruch, der hervorragend zu FOSTEC & Company passt.

Wir sind fest davon überzeugt, dass die oft eher belächelten Softskills nachher die entscheidenden Hard-Facts sind, die über Erfolg oder Misserfolg in der heutigen VUCA Unternehmenswelt entscheiden.

Wir freuen uns über den Zugang und dass wir Ihnen als Mandanten mit Matthias Weber einen der führenden Experten an die Hand geben können.

FOSTEC & Company ist die führende unabhängige Strategieberatungs-Boutique mit Schwerpunkten in der Digitalisierung und im E-Commerce. Eine zukunftsfähige Gesamtstrategie bildet die Basis. Daran angeknüpft entwickeln wir digitale Geschäftsmodelle, E-Commerce-Distributionsstrategien und treiben Ihre digitale Transformation maßgebend voran. Wir denken und handeln unternehmerisch und entwickeln mit unseren Mandanten intelligente, umsetzbare Lösungen, um ihr volles Online-Marktpotential zu entfachen. Unleash your digital potential. Now!

