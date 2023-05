Founder Walks – aus Einzelkämpfern werden Teamplayer

Netzwerken und Austausch fördern Kooperationen und Innovationen

Mit dem neuen Angebot der Founder Walks soll der Austausch und die Zusammenarbeit von Gründungsinteressierten, Gründenden, Selbständigen und junge Unternehmen gefördert werden. Das Ziel ist, auf diese Weise Gründende und Unternehmen zu stärken und dabei zu unterstützen, die Startphase erfolgreich zu gestalten.

Was sind Founder Walks?

Bei den Founder Walks gehen Gründungsinteressierte, Selbständige und junge Unternehmen gemeinsam Spazieren und Wandern – und tauschen sich dabei aus. Die Bewegung in der frischen Luft macht den Kopf frei und ist ein Garant für neue, kreative (Geschäfts-)Ideen.

Bei den Founder Walks lernen sich Gründungsinteressierte, Selbständige und junge Unternehmen gegenseitig kennen und haben Spaß durch die Gruppenaktivität.

Aus Einzelkämpfer:innen werden Teamplayer

„Die Founder Walks machen aus Einzelkämpfer:innen Teamplayer!“, so Holger Hagenlocher, Unternehmens- und Existenzgründungsberater aus Singen am Hohentwiel. „Viel zu oft schmoren Selbständige im eigenen Sumpf und sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie zu keinem produktiven Output mehr fähig sind.“

Hagenlocher ist überzeugt davon, dass durch das Netzwerken untereinander, neue Impulse für kreative Ideen und Innovationen gesetzt werden. „Der Austausch untereinander eröffnet Perspektiven für potenzielle Kooperationen und das Erschließen neuer, gemeinsamer Geschäftsfelder. So sind die Founder Walks für alle ein Gewinn.“

Founder Walks in ganz Baden-Württemberg

Die Founder Walks finden in ganz Baden-Württemberg statt und werden von der Unternehmensberatung Holger Hagenlocher organisiert, die in Büros in Esslingen am Neckar und Singen am Hohentwiel auch kostenlose Sprechstunden für Gründungsinteressierte anbietet.

Die Anmeldung zur kostenlosen Sprechstunde für Gründungsinteressierte ist über die Website: https://founder-journey.de möglich.

Gründungsberatung – kostenlos und stark ermäßigt

In Zusammenarbeit mit dem Steinbeis Beratungszentrum Existenzgründung (Steinbeis-EXI) wird darüber hinaus eine qualifizierte Existenzgründungsberatung angeboten, die für Gründende aus Baden-Württemberg in der Initialberatung kostenlos ist und im weiteren Beratungsablauf stark subventioniert wird. Damit können Gründende auf die Expertise und die Erfahrung von Profis zurückgreifen, die sie beim erfolgreichen Start in die Selbständigkeit unterstützen.

Info-Letter informiert über Termine und Treffpunkte

Weitere Informationen zu den Founder Walks unter: https://founder-walks.de Auf dieser Landingpage können sich Interessierte zu einem Info-Letter anmelden, der über die jeweiligen Termine und Orte der Founder Walks informiert.

Founder Journey – Startup- und Existenzgründungsberatung bietet eine kostenlose Sprechstunde für Gründungsinteressierte, die an den Standorten Singen am Hohentwiel sowie Esslingen am Neckar durchgeführt wird.

Zudem gibt es das besondere Angebot der kostenlosen Online-Sprechstunde, die per Video-Chat stattfindet.

Die Beratung orientiert sich bezüglich des Ablaufs an der „Gründungsreise“ (Founder Journey).

Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit dem Steinbeis-Beratungszentrum Existenzgründung eine qualifizierte Existenzgründungsberatung durchgeführt.

