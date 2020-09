Frank Hoffmann Immobilien in Hamburg erstmals unter den besten 12 Maklern

Capital Makler-Kompass 2020

In der im September veröffentlichten siebten Ausgabe des Makler-Kompass 2020 verleiht das Capital Magazin Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG für seine Standorte in Hamburg erstmals Bestnoten. “Wir freuen uns besonders, dass wir erstmals als Hamburger Fünf-Sterne-Makler zu den Big-Playern gehören. Als Familienunternehmen ohne Konzern oder Franchisesystem im Background zählt das für uns doppelt.” betont Frau Nicole Reise, geschäftsführende Gesellschafterin.

Die Analysten von Scope Investor Services und das iib Dr. Hettenbach Institut bewerteten in einem aufwändigen Verfahren mehr als 25.925 Immobilienvermittler in 100 deutschen Großstädten. In einer Vorauswahl ermittelten sie pro Stadt die 50 Anbieter mit den meisten Wohnangeboten zum Verkauf in den vergangenen zwölf Monaten. Bei einem zweiten Schritt folgte eine Qualitätsprüfung nach vier gleich gewichteten Kriterien: – Qualifikation der Mitarbeiter und des Unternehmens, – Prozessqualität rund um Akquise und Vermarktung, – Anforderungen bei Exposes und Verträgen sowie – Qualitätsstandards beim Kundenservice.

“Dieser Award ist für uns etwas Besonderes, weil unser konsequentes Engagement mit Erfolg belohnt wurde. Wir verbinden modernes Marketing und hoch technologisiertes Kundenmanagement mit persönlicher und individueller Maklertätigkeit. Wir möchten zeigen, dass der Mensch trotz Technisierung bei uns auch weiterhin im Mittelpunkt steht. Ein Verkauf ist immer auch ein sehr emotionaler Prozess und diesen begleiten wir von Anfang bis Ende persönlich.” freut sich Thore Hoffmann, geschäftsführender Gesellschafter und Bruder von Frau Reise.

Das Bild darf mit einem Verweis auf die Quelle “Frank Hoffmann Immobilien” benutzt und veröffentlicht werden. Weitere Daten und Fakten finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik News & Presse. www.frankhoffmann-immobilien.de

Bei einer redaktionellen Verwendung freuen wir uns über die Zusendung eines Belegexemplars oder eines Links.

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Über Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG:

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG steht für eine erfolgreiche Vermittlung von privaten und gewerblichen Immobilien. Das Familienunternehmen gehört weder einem Franchisesystem an, noch ist es konzerngebunden. Die Kunden erleben vertrauensvolles Miteinander in einem Unternehmen, welches bereits in zweiter Generation von den Geschwistern Nicole Reise und Thore Hoffmann geführt wird. Familiäre Werte – wie Vertrauen, Verantwortung, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind eine Selbstverständlichkeit und werden täglich gelebt. Mit Hauptsitz in Kaltenkirchen und vier Filialen in Hamburg ist das Unternehmen mit über 25 Mitarbeitern in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein erfolgreich tätig.

Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

041917226215

boyens@frankhoffmann-immobilien.de

http://www.frankhoffmann-immobilien.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.