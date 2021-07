Froehliche Radtour für alle Buerger am 04. August

Gemeinsames Radfahren ist wieder angesagt:

Der AK Gesunde Gemeinde Eningen veranstaltet am 04. August 2021 für alle Eningerinnen und Eninger auch in diesem Jahr wieder die beliebte und gemeinsame Fahrradtour. Treffpunkt ist Feuerwehrgerätehaus am Fahrrad-Ochs in der Raite 10 in Eningen.

Zusammen radeln! Jeder kann gerne mitmachen, abends mit anderen netten Eninger/innen einige Kilometer zu radeln. Radeln ist der Sport für alle Altersklassen – alle bewegten Eninger/innen können mitmachen, egal, was für ein Rad Sie haben.

Wie immer wird ausschließlich auf Rad- und geteerten Feldwegen eine gemütliche kleine Runde (cirka 11 km) um Eningen zwischen Äckern und Feldern gedreht. Und dieses Mal wird ein kleines gestelltes Vesper mit Erfrischungsgetränken die Pause verschönern. So gibt es Gelegenheit sich in fröhlicher Runde auszutauschen.

Um 18:30 Uhr startet nach kleinen Wartungsarbeiten (Reifen aufpumpen) die fröhliche Gruppe wie immer beim Feuerwehrgerätehaus. E-Bikes sind bei dieser Tour natürlich ebenso willkommen, wie Touren-, Mountain- und Rennräder! Der Gemeinderat Ulrich Wüsteney fährt wieder voraus und inklusive der Pause sind alle nach ungefähr eineinhalb Stunden wieder am Treffpunkt. Machen Sie einfach mal bei dieser lockeren Genussfahrt mit.

Die Tour soll anregen, das Radfahren in den Alltag einzubauen, denn auch am Feierabend sind bei uns kleine Touren durchs Grüne mit einem wunderschönen Panorama möglich. Sie muntern auf und bringen Abwechslung in den Alltag. So bleibt jeder fit und agil. Das Eninger Radwegenetz ist sehr abwechslungsreich, lernen Sie es mit uns kennen.

Weitere Informationen bei Ulrich Wüsteney, Tel. 07121-6967217, ulrichwuesteney[at]aol.com

www.ForumGesundeGemeinde.de

www.facebook.com/GesundeGemeindeEningen

Wir sind Spezialisten mit Erfahrung aus Management und Fachbereichen mit ergänzendem Know-How.

Als Dienstleister können wir Ihre Arbeit durch unsere Services unterstützen.

Know-how und Do-how Idee und Umsetzung

Sie bekommen nicht nur Konzepte. Wir erarbeiten schnell und unbürokratisch gemeinsame, individualisierte Lösungen. Diese planen wir praxisnah, setzen diese um und überprüfen.

Wir verstehen bestehende Grenzen und überwinden diese innovativ aber verträglich.

Um der zunehmenden Internationalisierung Rechnung zu tragen, arbeiten wir weltweit und sind an verschiedenen Standorten.

Wir folgen konsequent der Philosophie – Umsetzbarkeit ist der Schlüssel der Beratung – und lassen uns daran messen.

Firmenkontakt

APROS Int. Consulting & Services

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://www.APROS-Consulting.com

Pressekontakt

APROS Services

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen- Germany

49 (0)7121-9809911

info@APROS-Consulting.com

http://www.apros-consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.