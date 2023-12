Führende globale Handelsunternehmen werden zu Rithum

Rithum erwirbt das KI-Startup Cadeera, um Investitionen im KI-gestützten Suchen zu beschleunigen

CommerceHub, eines der weltweit führenden Handelsunternehmen, gab diese Woche seinen neuen

Namen Rithum™ bekannt. Das nächste Kapitel des Unternehmens ist ein echter Höhepunkt: Die

Commerce-Technologie Unternehmen CommerceHub, ChannelAdvisor, Dsco und Cadeera, haben sich

zusammengeschlossen, um nahtlose Einkaufserlebnisse für die größten Marken und Einzelhändler der

Welt zu ermöglichen.

„Wir freuen uns sehr, Rithum vorstellen zu können. Rithum repräsentiert nun das Unternehmen, das wir

in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben. Wir haben branchenführende Unternehmen

zusammengebracht, um einen einzigartigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Unsere Aufgabe

ist es, profitable und dauerhafte Handelsgeschäfte für die weltweit größten Marken, Einzelhändler und

Hersteller aufzubauen. Dafür arbeiten wir alle jeden Tag“, so Bryan Dove, CEO von Rithum. „Dieses

nächste Kapitel wird unser bisher bestes sein. Ich bin unglaublich stolz auf die Dynamik und die

Innovation, die wir in unserem Unternehmen erlebt haben. Wir sind entschlossen, das Wachstum

unserer Kunden bis weit in die Zukunft zu fördern.“

Das Netzwerk von Rithum, das mehr als 40.000 Marken, Einzelhändler und Hersteller umfasst,

unterstützt den gesamten E-Commerce-Lebenszyklus. Dazu gehören das Verwalten von

Produktangeboten, Marketing, Vertrieb und Lieferung. Dadurch werden Unternehmen befähigt, ihr

Kategorie- und Produktsortiment schnell zu erweitern, den Bestand bei schwankender

Verbrauchernachfrage optimal zu verwalten, einen Versandhandel oder Marktplatz einzurichten und

digitales Marketing in die Angebotsoptimierung zu integrieren. Außerdem wird die Leistung ständig

geprüft, um den ROI und die Investition zu maximieren.

Heute verarbeitet Rithum einen jährlichen Bruttowarenwert (GMV) von 50 Milliarden US-Dollar.

Zusätzlich verwaltet Rithum, dank der Reichweite seiner Plattform auf über 420 Marktplätzen und

Einzelhandelswebsites, über 500 Millionen US-Dollar an Ausgaben für digitales Marketing und Retail

Media im Einzelhandel.

„Führungskräfte von Marken und Einzelhändlern brauchen einen Partner, der ganzheitlich über

verschiedene Partnerschaftsmodelle im Connected-Commerce-Ökosystem denkt“, sagte Heather

Hershey, Research Director, Worldwide Digital Commerce CIS bei IDC. „Rithum wird diese Lücke in der

Branche schließen und als One-Stop-Shop dienen, der die gesamte E-Commerce-Shopping-Journey

unterstützt.“

Rithum stärkt KI-Fähigkeiten durch Übernahme von Cadeera

Rithum setzt KI ein, um Liefervorgänge, Kosten und Plattformen für seine Kunden zu optimieren. Mit der

Übernahme von Cadeera erhält Rithum eine multimodale KI-Plattform, die die neuesten Fortschritte in

den Bereichen Computer Vision, Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen kombiniert, um

Anwendungen wie Produkt-Onboarding, Suche und Entdecken zu unterstützen. Die Übernahme stärkt

Rithum positive Geschäftsergebnisse für seine Kunden zu erzielen – einschließlich reduzierter Kosten

und betrieblicher Effizienz, um bessere Kundenerlebnisse zu ermöglichen.

„Wir freuen uns das Cadeera-Team bei Rithum begrüßen zu dürfen. Mit dieser neuen Plattform wird KI

die Veränderung des Handels durch Rithum beschleunigen, indem sie eine Reihe von Prozessen über

den gesamten E-Commerce-Lebenszyklus hinweg automatisiert. Dadurch können Einzelhändler und

Marken ihre Betriebskosten deutlich senken und die Geschwindigkeit bei der Einführung neuer Produkte

erhöhen“, sagte Aarthi Ramamurthy, Chief Technology and Product Officer bei Rithum. „Dies ist erst der

Anfang für uns. Wir werden weiter in diesen Bereich investieren, um KI in unsere gesamte Plattform zu

integrieren. Und um Marken und Einzelhändlern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie für das

Wachstum ihres Unternehmens benötigen.“

Weitere Informationen über Rithum und die Übernahme von Cadeera unter rithum.com.

Über Rithum

Rithum™ ist das reichweitenstärkste und vertrauenswürdigste Handelsnetzwerk der Branche, das

Marken, Herstellern und Einzelhändlern hilft, zusammenzuarbeiten, und vernetzte E-Commerce-

Erlebnisse zu schaffen. Die Rithum-Plattform hilft Marken und Einzelhändlern, ihr Wachstum zu

beschleunigen, den Betrieb über alle Kanäle hinweg zu optimieren, das Produktangebot zu skalieren und

die Margen zu verbessern. Mit unseren Handels-, Marketing- und Lieferlösungen schaffen die Kunden

optimierte, umfassende Einkaufserlebnisse für ihre Kunden. Mehr als 40.000 Unternehmen vertrauen

auf Rithum, um ihr Geschäft über hunderte von Kanälen auszubauen, was einem jährlichen

Bruttowarenwert von über 50 Milliarden US-Dollar entspricht. Rithum ist der Herzschlag des Handels.

Mehr unter rithum.com.

