Fünf Tools für Konstrukteure

Neben der konstruktiven Arbeit am 3D CAD-System verbringen viele Produktentwickler ihre Zeit mit der Suche nach Daten, Bauteilen und Normalien, Pflege von Stammdaten und der Kalkulation von Alternativen. Mit den Werkzeugen der Software-Suite simus classmate kann man diese Aufgaben effizient lösen und die kreative Produktentwicklung vorantreiben.

Der Weg zu Effizienz und Kreativität in Konstruktion und Entwicklung beginnt bei den Stammdaten: Nur mit einem strukturierten, aktuellen Bestand ohne Dubletten und unvollständige Datensätze lassen sich Bauteile ebenso wie zugehörige Informationen schnell finden und wieder verwenden. Simus systems bietet für derartige Projekte standardisierte Abläufe an, deren Nachhaltigkeit zwei Software-Module sicherstellen: Mit classmate DATA werden technische Massendaten aus ERP-Systemen erfolgreich optimiert, während classmate CAD auf die Bereinigung und Strukturierung von Konstruktionsdaten zielt.

Classmate CAD analysiert und klassifiziert 3D-Modelle und Geometrieinformationen vollautomatisch. Anschließend können Modelle geometrisch verglichen und sogar blitzschnell aussagefähige Differenzenmodelle berechnet werden. Die Suche nach ähnlichen Geometrien lässt sich auf frei definierbare Teilbereiche von CAD-Modellen begrenzen. Damit können beispielsweise passende Gegenstücke, Bauteile mit gleichen Bohrmustern oder Modelle mit gleichen Konturen, aber unterschiedlichen Formelementen gefunden werden.

Der classmate FINDER spürt gewünschte Bauteile und Informationen über die Grenzen fast aller führenden CAD-, PDM- und ERP-Systeme hinweg auf und erleichtert die weitere Bearbeitung. Eine intuitiv erfassbare Benutzeroberfläche ermöglicht verschiedene, kombinierbare Suchanfragen: Von der Navigation im grafisch dargestellten Klassenbaum reichen sie über die Suche nach bestimmten Merkmalen bis zur frei definierbaren Ähnlichkeitssuche anhand von Vergleichsdaten oder Teilbereichen. Die Ergebnisse werden in übersichtlichen Listen mit 2D- und 3D-Vorschaubildern angezeigt.

Das Tool “Model Monitor” liefert während der Bearbeitung eines Modells auf Wunsch Informationen über ähnliche Teile, die in der Datenbank zur Verfügung stehen. Ebenso stellt der Model Monitor die jeweils aktuelle Herstellkostensituation dar und hilft dem Konstrukteur dabei, in seinem Zielkostenkorridor zu bleiben.

Tiefere Einblicke in zukünftige Herstellkosten verschafft classmate PLAN: Während der Konstruktion kann man die Kosten der folgenden Produktionsschritte bereits ablesen. Eine Kostenampel färbt Teile und Flächen am 3D-Modell nach Kostenintensität ein. Kostentreiber können schnell identifiziert und Alternativen unkompliziert verglichen werden Dieses Feature vereinfacht die Suche nach besseren Alternativen ebenso wie Make-or-Buy-Entscheidungen.

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

