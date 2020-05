Fundraising für die Helden des Alltags

Sie werden beklatscht und gefeiert: Die Helden des Alltags – die Krankenschwestern, PflegerInnen und Ärzte in den Kliniken und die Rettungssanitäter und Rettungsärzte. Viele von ihnen arbeiten für soziale und karitative Organisationen , die sich über Fundraising finanzieren. Um sich ganz auf ihre soziale Arbeit konzentrieren zu können, setzen sie teilweise seit Jahrzehnten auf professionelles Fundraising durch Agenturen wie die service94 GmbH. Dieses Fundraising sichert im normalen Alltag, jetzt in der Corona-Krise und auch nach dem Exit aus dem “Lock Down” die finanzielle Perspektive und die Absicherung der sozialen Aktivitäten, so die service94 GmbH.

Hinter der aufopfernden Tätigkeit vieler der stillen Helden der heutigen Tage steht also die langjährige Fundraising-Arbeit, die viele Rettungs- und Hilfseinsätze karitativer Organisationen erst möglich macht. Die Bedeutung des professionellen Fundraisings ist nach den Erfahrungen der service94 GmbH bereits vor der Corona-Krise ständig gewachsen. Kaum eine der großen Non-Profit-Organisationen in Deutschland kann heute auf die professionelle Werbung von Mitgliedern oder Spendern verzichten. Dabei hat sich das Bild in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt: War vor zehn Jahren Dialog-Werbung oder Fundraising allgemein noch ein Stiefkind der Branche und umstritten, so ist es heute das wichtigste Instrument der Finanzierung der Aufgaben von Vereinen, so die seit Jahrzehnten auf Mitgliederwerbung für Vereine spezialisierte service94 GmbH.

Fundraising ist inzwischen zudem zu einem wichtigen Job-Motor geworden. Auch während Krisen und in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit konnten Fundraisingunternehmen wie die service94 GmbH ihren Beschäftigungsstand halten und sogar ausbauen. Inzwischen sind mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der service94 GmbH in einem festen Angestelltenverhältnis tätig und auch für die Zukunft nach dem Lock Down werden weiter Beschäftigte gesucht.

Die service94 GmbH mit Firmenzentrale in Burgwedel bei Hannover ist Deutschland weit im Bereich Promotion, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising tätig. Seit Beginn der Firmengeschichte der service94 GmbH steht der kontinuierliche Ausbau der Qualität der Arbeit und das soziale Engagement des Unternehmens und der Mitarbeiter mit im Vordergrund der Firmenpolitik. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde die service94 GmbH als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat “Deutschlands Beste” ausgezeichnet.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

