Fußball-WM 2022 Katar – das Ticket zu einer faszinierenden Reise

Die Fußball-WM 2022 in Katar von Abu Dhabi aus live erleben bringt viele Vorteile.

Fußball-WM Katar 2022: Vom 21. November bis Sonntag, 18. Dezember 2022 wird die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgetragen. Der erfahrene Sportreiseveranstalter Vietentours hat sich mit seinen Reisen anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar (Qatar) für den Standort Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten entschieden. Das bringt einige Vorteile.

Dazu Wolfgang Vieten, Inhaber und Geschäftsführer von Vietentours: „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem nahe gelegenen Abu Dhabi eine sehr gute Lösung gefunden haben.“

Vor allem der notwendige Mindestaufenthalt von 30 Tagen spricht klar gegen eine Hotelbuchung in Katar. Zudem sind dort die Hotelpreise während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 deutlich überteuert. In Abu Dhabi sind die Preise zivil, der Luxus eines 4- oder 5-Sterne-Hotels ist dort bezahlbar. „Mit unseren Reisepaketen bleiben wir zeitlich flexibel und das faszinierende Land wartet mit einer ausgeprägten Gastfreundschaft und interessanten Kultur auf unsere Reiseteilnehmer. Von Abu Dhabi aus erreichen wir bequem mit Tagesausflügen in 45 Minuten Doha, die Hauptstadt von Katar“, führt Vieten weiter aus.

Inhaber von WM Tickets Katar 2022 kommen neben den Spielen der deutschen Nationalmannschaft in den Genuss eines exotischen Reiseprogramms: kulturelle Stadtführungen, außergewöhnliches Sightseeing, orientalische Basare bis hin zur WM-Party als Wüstenfeier mit Bauchtanz und arabischen Spezialitäten. Auch prominente Mitreisende, bekannt aus der Bundesliga, werden wieder als Vietentours-Experten dabei sein und den Reisegästen nicht nur an den Partyabenden Rede und Antwort stehen.

Das Ticket zu einer faszinierenden Fußballreise

Mit Vietentours löst jeder Fußballfan das Ticket zu einer einzigartigen, faszinierenden Traumreise – unter dem Motto „Tausendundeine Nacht“. Die deutschen Fußballfans hoffen auf Wiedergutmachung der misslungenen Turniere von 2018 und 2021. Die junge deutsche Nationalmannschaft unter Erfolgstrainer Hansi Flick wird während der gesamten Vorrunde begleitet und darüber hinaus in den k.o.-Spielen begeistert angefeuert. Dabei sind auch Buchungen in verschiedenen Zeiträumen möglich, z.B. anlässlich einzelner WM-Spiele – bis hin zum WM-Finale.

Frühbuchertarif anlässlich der WM Katar 2022

Wolfgang Vieten ist mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis der Reisen sehr zufrieden: „Seit der Fußball-WM 1998 in Frankreich wird Katar 2022 die preisgünstigste WM, vergleichbar mit Südafrika 2010. Auch die WM-Tickets der FIFA sind von der Preisgestaltung her moderat. Und wir haben noch ein besonders Angebot: Wer sich vor der Auslosung der WM-Gruppen am 1. April 2022 schon für eine Buchung entscheidet, der erhält zusätzlich einen Frühbucherrabatt. Wir sind uns deshalb sicher, dass unsere Reisen anlässlich der WM in Katar auch diesmal wieder ein unvergessliches Erlebnis werden.“

WM-Tickets 2022 – Info

Tickets für die Fußball-WM 2022 in Katar sind ausschließlich über die offizielle Homepage der FIFA erhältlich. Wie bei allen Weltmeisterschaften der letzten 28 Jahre (seit der WM in den USA 1994) ist Vietentours seinen Kunden auch 2022 bei der Vermittlung der Tickets behilflich. Geschäftsführer Wolfgang Vieten sagt: „Bei keiner Weltmeisterschaft sind unsere Kunden ohne Eintrittskarten angereist!“

Reisen anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaften – Vietentours

Rund 90.000 begeisterte Gäste nur zu Fußball-Welt- und Europameisterschaften – damit ist Vietentours Events & Sportreisen in diesem Bereich der TOP-Reiseveranstalter in Deutschland. Wer die Reise „Tausendundeine Nacht“ anlässlich der Fußball-WM 2022 in Katar mit professioneller Reiseleitung und gleichzeitig in familiärer Atmosphäre genießen will, der ist beim spezialisierten Anbieter für Sport- und Eventreisen Vietentours bestens aufgehoben. Spannende Ausflüge, ein exotisches Rahmenprogramm, erfahrene Reiseleitung und einheimische Tourguides, Live-Spiele und Public-Viewing bieten wieder die richtige Mischung für eine unvergessliche Reise.

Die Paketangebote sowie Infos zu den Leistungen und zu den FIFA WM-Tickets 2022 erhalten interessierte Fans auf der Vietentours-Website: www.vietentours.com

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Tickets und/oder Reisen zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl bis zur Fußball-WM. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

Kontakt

Vietentours GmbH

Silke Hanisch

Bagelstraße 85

40479 Düsseldorf

+49 211 17 700 14

+49 211 17 700 17

hanisch@vietentours.de

https://www.vietentours.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.