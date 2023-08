Gaensefurther mit neuem Markenauftritt

360-Grad-Kampagne von Plakatwerbung bis Social Media startet jetzt

Hecklingen, 8. August 2023 – „Es liegt in unserer Natur. Gaensefurther Mineralwasser“ – mit diesem Claim startet Sachsen-Anhalts bekanntester Mineralbrunnen in eine neue Ära der bald 150-jährigen Unternehmensgeschichte. Der Auftritt der Marke wird dabei noch klarer an den Bedürfnissen der Konsumenten ausgerichtet, für die Ursprünglichkeit, Naturnähe und Lebensfreude auch bei ihrem Mineralwassergenuss immer wichtiger werden. Dazu wird auch die Bildwelt von Gaensefurther entsprechend angepasst. Die begleitende 360-Grad-Kampagne, die zunächst die Produktkategorien Classic und Sanft in den Fokus stellt, startet jetzt in Sachsen-Anhalt.

Die Motive der Kampagne verknüpfen heimatliche Sehnsuchtsorte mit Menschen, die an diesem Ort ihre alltäglichen Glücksmomente begleitet von Gaensefurther erleben – ganz einfach, ohne Schnörkel. Sie bleiben in ihrer Farbigkeit natürlich und zeigen realistische Situationen, die sie glaubwürdig und direkt mit Gaensefurther Classic, Medium, Naturelle und Sanft in Verbindung bringen. Daneben wird die Gaensefurther Gans, bekanntes und über Sachsen-Anhalt hinaus beliebtes Symbol der Marke, mit schärferen Konturen und einem realistischeren Schattenwurf behutsam aktualisiert. So wirkt sie moderner und lebendiger, bleibt aber doch vertraut mit hohem Wiedererkennungswert.

Saskia Huneke, Marketingleiterin von Gaensefurther Schlossbrunnen: „Die Bildwelt der Kampagne zeigt Gaensefurther Mineralwasser an Orten, an denen die Welt noch in Ordnung ist. Wo der Mensch im Einklang mit seinem Mitmenschen und der Natur lebt und sich an den alltäglichen kleinen Glücksmomenten erfreut. Es sind Orte der Zufriedenheit, Fürsorge, Sorglosigkeit und Freiheit. Sie stehen wie jeder Schluck unseres natürlichen Mineralwassers für die erfrischende Rückbesinnung auf das Wesentliche, Harmonie und Gelassenheit in einer sich immer schneller ändernden Zeit.“

360-Grad-Kampagne von Plakatwerbung bis Social Media

Die Kampagne konzentriert sich auf Sachsen-Anhalt: Außenwerbung in Form von großformatigen Plakaten und Megalights wird ergänzt durch Spots im Radio. Digital finden sich die Motive als Display-Ads sowie in Social Media in Form von statischen Formaten und Video-Ads. Die Kampagne beinhaltet drei reichweitenstarke Flights von August bis Oktober. Angestrebt wird, mit der Kampagne insgesamt 54,5 Millionen Kontakte in Sachsen-Anhalt zu generieren.

Über den Gaensefurther Schlossbrunnen:

Schon seit 1876 sprudelt in Gaensefurth ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Abgefüllt auf der Gemarkung der Familie von Trotha galt das Mineralwasser schon den Zeitgenossen als Jungbrunnen und wurde vor dem ersten Weltkrieg sogar am englischen Hof getrunken. Heute ist der Gaensefurther Schlossbrunnen Marktführer in Sachsen-Anhalt und steht nicht nur für beste Mineralwasserqualität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region. Seit 2021 ist Gaensefurther Teil der HassiaGruppe, dem stärksten deutschen Markenanbieter für alkoholfreie Getränke. Erhältlich sind die beliebten Getränke mit der Gans im Handel und in der Gastronomie Sachsen-Anhalts sowie angrenzender Regionen

Firmenkontakt

Gaensefurther Schlossbrunnen GmbH & Co. KG

Saskia Huneke

Gaensefurth 4-5

39444 Hecklingen

0392592710



http://www.gaensefurther.de

Pressekontakt

Haussmann Strategic Advisory

Dr. Daniel Haussmann

Pariser Platz 6a

10117 Berlin

0173-3015911



http://www.haussmann-strategic-advisory.de

Bildquelle: Gaensefurther Schlossbrunnen