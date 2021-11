Geschafft – TOP Sozial Zertifikat für die Physiotherapie van Rossenberg

Eningen / Reutlingen. Die TOP Sozial- Charta zertifiziert neuen Partner.

Werte und Projekte im Bereich Soziales, Mensch und Gesundheit sind für Gerardus van Rossenberg schon immer sehr wichtig. Durch die “TOP Sozial”-Zertifizierung will auch er andere animieren sozial und gesellschaftlich aktiver zu werden. Nun entwickelt er im Rahmen der Zertifizierung seine soziale Strategie weiter und macht sein Engagement transparenter.

Die Unternehmen und Organisationen der TOP Sozial Charta leben das Zitat von Erich Kästner “Nicht nur drüber reden, sondern machen”. Die zertifizierten Mitglieder bringen Transparenz in das soziale Engagement der Firmen und tragen so dazu bei, dass dies und die gemeinnützigen Projekte bekannt werden. Sie bauen außerdem verschiedene Sozialkooperationen zwischen Organisationen und Unternehmen aus. Die Charta und das Zertifikat für soziales Engagement gewinnt weiter an Bedeutung und wächst stetig.

Im Zuge der Zertifizierung, so auch bei der Physiotherapie van Rossenberg, wird der Ist-Zustand und geplante Projekte mit einbezogen und auf Nachhaltigkeit geprüft. Dabei werden verschiedene Kriterien auf eine werteorientierte Unternehmensführung angelegt. So verpflichten sich die Mitglieder gegenüber Ihren Mitarbeitern fair zu handeln, diese einzubeziehen und auf Chancengleichheit und Weiterbildung zu setzen. Auch wird von den Firmen Verantwortung für die Produkte, Dienstleistungen und für den Standort übernommen und mit eingesetzten Ressourcen sparsam umgegangen, um den klimatischen Fußabdruck zu reduzieren. In der Bestandsaufnahme werden alle sozialen Aktivitäten und Prozesse des sich bewerbenden Betriebes analysiert und auf dieser Basis ein Weiterentwicklungs-Konzept erstellt.

Initiator der “TOP Sozial”-Charta ist die APROS Consulting & Services GmbH aus Reutlingen. Die Werbeagentur und Unternehmensberatung wurde bereits für ihr außergewöhnliches soziales Engagement und Corporate Social Responsibility (CSR) Strategie als “beispielhaftes Unternehmen” im LEA Mittelstandspreis Baden-Württemberg ausgezeichnet und ist zertifizierter “Top Arbeitgeber” der Initiative für gute Arbeit (IFGA).

Alle teilnehmenden Firmen an der “TOP Sozial”-Charta haben jeweils einen kooperierenden Sozialpartner an ihrer Seite, der auch auf der Homepage der “TOP Sozial”-Charta vorgestellt wird.

Bisher engagiert sich das Team um Gerardus van Rossenberg bei einer Vielzahl von Organisationen, unter anderem dem Mentorenkreis des Spendenparlaments in Reutlingen, bei Behinderten- und Blindenwerkstätten, dem Pfullinger Waldwichtel-Kindergarten, der Fußballjugend des TSV Eningen, dem Tischtennisverein Eningen und bei “Wir helfen” für Kinder mit Gewalterfahrungen. Auch in überregionalen und interdisziplinären Netzwerken ist er aktiv. Beispielsweise im deutschen Skoliose-Netzwerk, der Kopfweh-Konferenz Reutlingen und im Adipositas Team des AK Gesunde Gemeinde und im überregionalen Gesundheitsforum.

“Ich möchte in und um unseren Ort nicht nur als kompetenter Physiotherapeut bekannt sein, sondern als jemand, der sich für Gesundheit, Soziales und Wohlbefinden aller einsetzt – weit über die reine Therapie hinaus.”, so van Rossenberg, der in der Unternehmerrunde Reutlingen und Eningen vertreten ist und in der Region bereits 2019 den Wettbewerb “Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen” in der Kategorie für Soziales und regionales Engagement gewonnen hatte.

Die Charta bleibt weiterhin auf Expansionskurs und zertifiziert derzeit weitere Unternehmen. Das Zertifikat “TOP Sozial” ist eine eingetragene Marke und agiert mit dem Ziel, Unternehmen und Organisationen weiter zu entwickeln und ihr positives Engagement zu unterstreichen und dies auch sichtbarer zu machen.

Gerardus van Rossenberg, bleibt nicht stehen. Als bereits aktiver Mentor des Spendenparlaments Reutlingen e.V. will er sich im kommenden Jahr im Rahmen seiner TOP Sozial Zertifizierung nun noch für eine weitere Organisation als Sozialpartner entscheiden und gemeinsam mit dieser ein Projekt entwickeln. Wir dürfen neugierig bleiben!

Weitere Informationen:

www.TOP-Sozial-Charta.de

www.Physiotherapie-Van-Rossenberg.com

Behandlungen in der Physiotherapie van Rossenberg

Ob Säugling, Kind oder Erwachsener, wir wollen Sie unterstützen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden wiederzuerlangen. Nach einer ausführlichen Anamnese und Untersuchung wird ein Behandlungsplan erstellt, wobei wir auf Ihre Ziele eingehen. Mittels Übungen, Beratung und Therapietechniken unsererseits wollen wir zusammen mit Ihnen diese Ziele erreichen.

Gesundheitliches Wohlbefinden in Eningen Reutlingen

Da wir sehr viel Wert auf hohe Qualität legen, besuchen wir regelmäßig Fortbildungen und Seminare. Durch das Integrieren neuer Therapiemethoden und Erkenntnisse in unserer Behandlung profitieren Sie als Patient. Wir sehen uns selbstverständlich als Partner in Sachen Ihres gesundheitlichen Wohlbefindens.

