Gesundheit und Stil: schuhplus präsentiert umfangreiche Kollektion an Gesundheitsschuhen in Übergrößen

Große Damenschuhe sowie große Herrenschuhe vereinen Komfort und Funktionalität

Ein Schuh ist nicht nur ein Accessoire, sondern auch ein entscheidender Faktor für unsere Gesundheit. Der Übergrößen-Fachhändler schuhplus, Europas führender Experte für große Schuhe, betont die essenzielle Bedeutung von passendem Schuhwerk für ein gesundes Laufverhalten. Die neue Kollektion an Gesundheitsschuhen kombiniert höchsten Tragekomfort mit stilvollem Design, um zu verdeutlichen, dass Gesundheit und tolles Aussehen keinesfalls im Widerspruch stehen müssen.

Laut Expertenmeinungen und medizinischen Studien ist die Wahl des richtigen Schuhwerks von fundamentaler Bedeutung für die Erhaltung der Fußgesundheit und zur Vermeidung von körperlichen Beschwerden. Falsches Laufen, verursacht durch ungeeignetes Schuhwerk, kann zu ernsthaften Problemen wie Rücken- und Gelenkschmerzen führen. Hier setzt schuhplus mit seiner umfangreichen Kollektion an Gesundheitsschuhen an – und das in großen Größen, denn das Sortiment umfasst Damenschuhe in Übergrößen sowie Herrenschuhe in Übergrößen, die der SchuhXL-Spezialist seit mittlerweile über 20 Jahren bereitstellt.

Die Gesundheitsschuhe von den schuhplus-Partnern wie Gabor, Josef Seibel oder Skechers wurden speziell entwickelt, um höchsten Komfort und optimale Unterstützung zu bieten – egal ok große Sneaker, große Halbschuhe oder große Komfortschuhe. Das Sortiment umfasst verschiedene Modelle für Damen und Herren, von sportlich bis elegant, sodass für jeden Anlass und Geschmack das passende Schuhwerk vorhanden ist. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und innovativer Technologien gewährleisten die Gesundheitsschuhe bei schuhplus nicht nur eine optimale Fußgesundheit, sondern setzen auch stets modische Akzente, betont Geschäftsführer Kay Zimmer. „Wir glauben fest daran, dass man keine Kompromisse zwischen Gesundheit und Stil eingehen muss und darf! Unsere Gesundheitsschuhe sollen nicht nur für ein angenehmes Laufgefühl sorgen, sondern auch ein modisches Statement setzen und dabei die Gesundheit unterstützen. Bei schuhplus verstehen wir, dass Schuhe nicht nur funktional, sondern auch Ausdruck der Persönlichkeit sind“.

Die Veröffentlichung dieser neuen Kollektion unterstreicht schuhplus‘ Engagement für das Wohlbefinden seiner Kunden. Die Gesundheitsschuhe sind in verschiedenen Größen erhältlich, um sicherzustellen, dass jeder die richtige Passform findet. Kunden können sich darauf verlassen, dass sie bei schuhplus nicht nur Schuhe in Übergrößen, sondern auch qualitativ hochwertige Gesundheitsschuhe finden, die ihre Bedürfnisse optimal erfüllen. Mit der Einführung der Gesundheitsschuhkollektion bekräftigt schuhplus sein Versprechen, für jeden Kunden die perfekte Kombination aus Stil und Gesundheit anzubieten.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

