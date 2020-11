getaweb GmbH gewinnt Deutschen Agenturpreis 2020

Auszeichnung unter knapp 400 Projekten

Der DA/Deutsche Agenturpreis ist seit seiner Einführung 2014 zu einem wichtigen Qualitätsmaßstab in der deutschen Agenturlandschaft geworden. Agenturen aus den Bereichen Internet und Marketing können sich hierbei für ihre Kreativität und ihren Service am Kunden im B2B- und B2C-Bereich auszeichnen lassen. Die getaweb GmbH, seit knapp 20 Jahren als Agentur für Design und Programmierung aktiv, gehört zu den Preisträgern des Deutschen Agenturpreises 2020.

Eine professionelle und ansprechende Außendarstellung gewinnt mehr denn je an Bedeutung. Stationäre Händler und Dienstleister haben spätestens im Jahr 2020 erkannt, wie wichtig der digitale Fortschritt für das Fortbestehen des eigenen Betriebs ist. Umso größer war in diesem Jahr das Interesse am Deutschen Agenturpreis, da neue Ideen und kreative Ansätze in schwierigen Zeiten gefragt waren.

Das gesteigerte Interesse spiegelte sich in der Anzahl der teilnehmenden Agenturen und Projekte wider. Insgesamt 185 Agenturen reichten bis zum Stichtag Ende November fast 400 Projekte ein. Die fünfköpfige Jury aus Bereichen wie Marketing, Sales und Grafikdesign nahmen über den Oktober hinweg die Bewertung der Projekte vor. Zu den ausgezeichneten Agenturen zählte auch die getaweb GmbH mit Sitz in Odelzhausen bei Dachau.

Renommierte Auszeichnung für Werbeagenturen bundesweit

Die Teilnahme am DA/Deutsche Agenturpreis war in drei Kategorien möglich. In den drei Sparten B2B, B2C und Agenturdarstellung war ein Einreichen von Projekten und Arbeiten beispielsweise in Bereichen wie Logodesign, Webdesign oder der Gestaltung von Anzeigen oder Produkten möglich.

Die Einführung des Deutschen Agenturpreises diente ursprünglich dazu, den kreativen Agenturen mehr Aufmerksamkeit für ihre professionelle Arbeit zu verschaffen. Dieses Konzept ist über die Jahre aufgegangen und hat vielen Preisträgern einen zusätzlichen Schub im Arbeitsalltag und bei der Suche neuer Kunden und Projekte verschafft. Hierbei profitieren Agenturen wie die im Jahr 2002 gegründete getaweb GmbH besonders, die auf viele Jahre Erfahrung uns große Expertise ihrer Agenturmitarbeiter verweisen kann.

Starke Konzeption und Betreuung im B2B-Bereich

Die Schwerpunkte der getaweb GmbH liegen traditionell in den Bereichen Webdesign und Druckwerbung, über das letzte Jahrzehnt verstärkt ergänzt durch zeitgemäßes Social-Media-Marketing, Fotografie und Videoerstellung. Know-How und Erfahrung in diesen Bereichen wurden durch die Jury im Rahmen des eingereichten Projekts gewürdigt und die Fachkompetenzen der Agentur hierdurch hervorgehoben.

Während die Auszeichnung mit dem Deutschen Agenturpreis 2020 Bezug auf das eingereichte Projekt nimmt, gehen Service und Engagement der Agentur aus dem Großraum München hierüber hinaus. Seit fast 20 Jahren legt die Agentur Wert auf eine umfassende und freundliche Betreuung seiner Kunden. Die Zielgruppe bilden kleine und mittelständische Unternehmen aus ganz Deutschland, die als Handwerker, Händler oder Service-Dienstleister auf eine starke Begleitung im digitalen Zeitalter angewiesen sind.

Bestätigung für den weiteren Weg der Agentur

Mit dem DA Deutsche Agenturpreis 2020 sieht sich die getaweb GmbH auf ihrem Weg gestärkt, hohe Qualität und mediale Kompetenz für kleine und mittelständische Kunden aus dem B2B-Umfeld anzubieten. Das Vertrauen, das Kunden der Agentur teilweise bereits seit Jahren entgegenbringen, wird durch Auszeichnungen wie den Deutschen Agenturpreis 2020 noch einmal von außen gewürdigt. Die Agentur freut sich darauf, ihre Kreativität auch künftig für bestehende und neue Kunden fließen zu lassen und so ihre ausgezeichnete Agentur-Qualität weiter zu bestätigen.

Weitere Informationen unter https://www.getaweb.de/

