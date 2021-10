Großes Beatrice Egli Special auf SCHLAGER DELUXE

Der im Jahr 2020 gelaunchte Free-TV Sender SCHLAGER DELUXE baut sein Engagement mit den ersten beiden Eigenproduktionen aus und widmet sich im Rahmen einer umfangreichen Sonderprogrammierung ganz dem Schlagerstar Beatrice Egli. Dafür wurde eigens eine Session mit Beatrice Egli gedreht. Der Schlagerstar zeigt sich zudem in einem zweistündigen Special mit Moderatorin Stefanie Hertel von seiner persönlichen Seite. Eine beeindruckende Dokumentation über die erst kürzlich erfolgte Besteigung des Matterhorns von Beatrice Egli als deutsche Free-TV Premiere komplettiert den Abend.

Seit ihrem Sieg bei DSDS im Jahr 2013 ist Beatrice Egli (33) aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Die Schweizerin begeistert mit ihrer Musik und sympathischen Ausstrahlung überall, wo sie auftritt. Jetzt widmet SCHLAGER DELUXE, im Rahmen seines Programmausbaus, dem Schlagerstar sein erstes Special: gleich drei Beatrice Egli-Shows am Stück feiern am 5. November 2021 ab 20:00 Uhr bei SCHLAGER DELUXE Premiere.

SCHLAGER DELUXE SPECIAL: BEATRICE EGLI

Deutsche Erstausstrahlung am Freitag, den 5. November 2021, ab 20:00 – 22:00 Uhr

WDH: Samstag, 6. November 2021, 12:00 – 14:00 Uhr & Sonntag, 7. November 2021, 17:00 – 19:00 Uhr

Im SCHLAGER DELUXE SPECIAL interviewt Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel Beatrice Egli anlässlich ihres neuen Albums “Alles was du brauchst”. Flankiert von den größten Hits von Beatrice Egli. Dabei erzählt Beatrice Egli frei von der Leber weg von ihrer Karriere mit allen Höhen und Tiefen, vom Künstlerleben während der Corona-Krise und natürlich von den aktuellen Projekten, die den Schweizer Schlagerstar gerade umtreiben, wie das neue Album “Alles was du brauchst”. Gastgeberin ist keine Geringere als Stefanie Hertel. Beide kennen und mögen sich, und das spürt der Zuschauer hautnah, wenn sich Beatrice ihrer Kollegin gegenüber so weit öffnet, wie wohl kaum zuvor im Fernsehen. Begleitet wird das Interview von den größten Hits vom Schweizer Superstar. Zwei Stunden, die kein Schlagerfan verpassen darf.

SCHLAGER DELUXE SESSION: BEATRICE EGLI

Deutsche Erstausstrahlung am Freitag, den 5. November 2021, ab 22:00 – 22:15 Uhr.

WDH: Samstag, 6. November 2021, 14:00 – 14:15 Uhr & Sonntag, 7. November 2021, 19:00 – 19:15 Uhr

Beatrice Egli pur, unverfälscht und so nah wie nie. In der ersten SCHLAGER DELUXE SESSION zeigt die Schweizerin, dass manchmal weniger mehr ist. Sie performt mit den Musikern ihrer Band die Songs “Alles was du brauchst”, “Samstagnacht”, “Ganz egal” und “Jedes Mal” aus ihrem aktuellen Album und begleitet jeden Song mit ein paar persönlichen Worten. Die Fans können sich dabei auf ganz besondere Interpretationen ihrer neuen Hits freuen.

SCHLAGER DELUXE SPECIAL: BEATRICE EGLI BESTEIGT DAS MATTERHORN

Deutsche Erstausstrahlung: am Freitag, den 5. November 2021, um 22:15- 23:00 Uhr

WDH: Samstag, 6. November 2021, 14:15 – 15:00 Uhr & Sonntag, 7. November 2021, 19:15 – 20:00 Uhr

Beatrice Egli will hoch hinaus. SCHLAGER DELUXE ist dabei an ihrer Seite und zeigt die Dokumentation zur Besteigung des Matterhorns als exklusive Free-TV Premiere. Die Besteigung des 4.478 Meter hohen Matterhorns, einem der “höchsten und gefährlichsten Berge der Schweiz”, laut Egli, findet im Rahmen der “100 % Women Peak Challenge” statt, die von der Organisation “Schweiz Tourismus” ins Leben gerufen wurde und von Beatrice Egli prominent unterstützt wird. “Es war eine der größten Herausforderungen meines Lebens,” so Egli, die sie im August mit Bravour bewältigt hat. SCHLAGER DELUXE zeigt die Dokumentation des Aufstiegs erstmals im deutschen Free-TV.

“Wir danken Beatrice, ihrer Band, Management, Universal Music, ebenso wie Stefanie Hertel und dem Team der Hauskonzerte für einen fantastischen Produktionstag in München im Andaz Hotel. Beatrice Egli hat uns nicht nur mit ihrem Talent als Künstlerin und ihrer Professionalität beeindruckt, sondern auch mit ihrem sympathischen Wesen und ihrer Leidenschaft für die Musik begeistert,” so Ulrike Unseld, die bei HIGH VIEW das Musikportfolio leitet.

Die Produktion fand in Co-Produktion mit Polydor/ Universal Music und der hauseigenen Marke “Ich find Schlager toll” statt. Mit mehr als mehr als 1 Million Abonnenten allein auf YouTube ist “Ich find Schlager toll” weltweit der größte Schlager-Kanal. Am 6. November 2021 wird dort die Ich find Schlager toll – live Session Beatrice Egli vorerst einmalig gestreamt.

Zum Portfolio der HIGH VIEW gehören Medienangebote auf allen relevanten Plattformen, von Free-TV bis Pay-TV, von Online bis Mobile Apps. Der Schwerpunkt liegt auf Musik- und Factual-Entertainment-Angeboten. HIGH VIEW betreibt die Musikmarken DELUXE MUSIC, SCHLAGER DELUXE, DELUXE LOUNGE, JUKEBOX und Gute Laune TV sowie die Dokumentationssender Bergblick, XPLORE für Reise- und Abenteuerprogramme und hat die Marke WAIDWERK für Jäger und Angler und JUST COOKING für Kulinarik-Begeisterte entwickelt. Außerdem gehören nun noch die Marken Hip Trips und One TERRA zum Portfolio des inhabergeführten Medienunternehmens.

