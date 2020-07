GS YUASA versorgt intelligentes Energiespeichersystem mit Strom

Innovatives Pilotprojekt nutzt Dual-Chemical-Batterietechnologie

Krefeld, Juli 2020 – Der Batteriehersteller GS YUASA wird seine branchenführende Dual-Chemical-Batterietechnologie an das hochmoderne Port Energy Systems Optimization (PESO) Projekt in Portsmouth, England liefern.

Das Pilotprojekt im internationalen Hafen von Portsmouth wird Strom für das Laden von Elektrofahrzeugen und zur Unterstützung lokaler Netze bereitstellen. Sein Herzstück bildet ein Dual-Chemical-Hybrid-Energiespeichersystem (bestehend aus Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien). So unterstützt es die Pläne der Stadtverwaltung von Portsmouth, als “grünster Haushaltsplan der Stadt aller Zeiten” zu gelten.

Ein großes Problem für das schnelle Laden von Elektrofahrzeugen stellt die begrenzte Leistung dar, die vielen öffentlichen Räumlichkeiten zur Verfügung steht. Diese liegt häufig im Bereich von 30 bis 50kW für ein mittelgroßes Geschäft oder ein Autohaus. Die Batteriekapazität von Standard-Elektrofahrzeugen reicht von 50 bis 90kWh, sodass ein schnelles Laden die Standorte überfordern kann und Netze abstürzen. Die innovative Containerlösung von GS YUASA vermeidet die Notwendigkeit teurer Umgrabungen und Netzkennzeichnung, was die Projektkosten und die Umweltbelastung erheblich reduziert.

Das neue Dual-Chemical-Energiespeichersystem von GS YUASA befindet sich in einem wetterfesten Container und hat eine Leistung von 100kW. Dafür nutzt es die Lithium-Ionen-Technologie sowie die Standard-Blei-Säure-Batterietechnologie der ENL-Serie von GS YUASA. Während die Bleibatterien im Ebbw Vale Werk von GS YUASA in Wales hergestellt werden, wo auch die Endmontage und Integration des gesamten Systems erfolgt, stammen die Lithiumbatterien für das System aus Japan.

Das System ermöglicht es, Elektrofahrzeuge tagsüber schnell mit Strom zu laden, der über Nacht zu einem niedrigeren Tarif eingespeist wird. Für Unternehmen spart das Zeit und Geld und es trägt außerdem zu den entscheidenden Umweltanforderungen bei.

Über das PESO Projekt

PESO ist ein zweijähriges Projekt, das von Innovate UK mitfinanziert wird. Das Pilotprojekt hat drei Hauptinnovationsbereiche: Der erste ist der Bau des Dual-Chemical-Batteriesystems, das von GS YUASA-Experten entwickelt wurde, um die spezifischen Anforderungen dieses Hafens zu erfüllen. Der zweite Bereich umfasst eine moderne Management-Software, die die Energieerzeugung vor Ort optimiert. Der dritte Bereich beinhaltet die Entwicklung einer intelligenten Hafen-Netzinfrastruktur. Alle drei Bereiche werden maßgeblich zum Ziel des Hafens beitragen, bis 2030 CO2-neutral zu sein.

Leistungsstarkes Lithium-Energiespeichersystem

Für maximale Kapazität und Leistungsfähigkeit bietet GS YUASA zudem ein reines Lithium-Energiespeichersystem an. Damit lässt sich eine noch höhere Anzahl von Elektrofahrzeugen noch schneller und kosteneffizienter aufladen, was es zur derzeit leistungsstärksten Lösung auf dem Markt macht.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas.

