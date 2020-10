Gut Aiderbichl rettet Pony Maxi

Kleines Shettypony sollte mit Stromschlägen unter Kontrolle gehalten werden. Gut Aiderbichl half sofort.

Als die Vorbesitzerin völlig aufgelöst den 27jährigen MAXI auf der Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH in Niedersachsen vorstellte, glaubten die ehrenamtlichen Gutsleiter, Annette und André Engelhardt, nicht richtig zu sehen. Die Betreiber des Pensionsstall, in dem er bisher als einziges Shetty in einer Rentnerherde von Großpferden gehalten wurde, hatten ihm Metallplatten und Elektroband in die Mähe geflochten, damit ihn die Stromschläge des Elektrozauns auch tatsächlich trafen, wenn er mal wieder ausbüxen wollte. Und ausbüxen, ja das wollte Maxi. Denn er hatte leider keine Chance an die hochgehängte Futterraufe zu gelangen, von der er stets von den anderen Großpferden vertrieben wurde. Erst vor wenigen Wochen hatte der kleine MAXI zu dem noch seine Freundin verloren, so daß er nun allein mit seinen Drähten und Eisenplättchen in der Mähne verzweifelt um einen Platz im Offenstall kämpfte.

Schrecklich, was Menschen sich einfallen lassen, um ein kleines Pony zu kontrollieren. Es war ihnen zu mühsam, ein weiteres Elektroband etwas tiefer an den Zaun anzubringen. Stattdessen musste der kleine Maxi leiden.

Sofort wurde Dieter Ehrengruber über die Situation informiert und ebenfalls sofort entschied der Gut Aiderbichl-Chef: “Der bleibt da. Maxi muß nicht wieder zurück.”

MAXI ist nun Mitglied in der Shettyherde vom “Frechen Fridolin” auf der Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH. Und vielleicht kann auch Fridolin vom Ausbrecherkönig Maxi noch so Einiges lernen.

Liebe Aiderbichler und Tierfreunde, für schnelle Hilfe bei Tieren in Not, dafür ist Gut Aiderbichl da. Dies aber ist nur möglich durch und mit Ihrer Hilfe! Nur gemeinsam mit Ihnen, können Tieren für den Rest ihres Lebens ein – oft endlich! – glückliches Zuhause finden. So wie der kleine MAXI. Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin mit einer Spende oder einer symbolischen Patenschaft ( www.gut-aiderbichl.com).

