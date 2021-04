Handgefertigte zwiegenähte Halbschuhe bei Vitalinus

Steinkogler Schuhe für den Sommer. Zwiegenähte Schuhe wie sie sein müssen. Hergestellt in Österreich jetzt bei Vitalinus in Deutschland erhältlich.

Bekannt wurde Vitalinus dadurch, dass Vitalinus sich zum Ziel gesetzt hatte, handwerklich, gefertigte zwiegenähte Schuhe aus Deutschland anzubieten. Unter dem Slogan. “Gute Schuhe für”s Leben” begann die Marke mit zwiegenähten Trabert-Schuhen. Salopp gesagt, hier wird nichts Neues gezeigt. Wäre da nicht der Anspruch, der die Marke Vitalinus auszeichnet. Es ist die Leidenschaft und die Passion für handgefertigte, zwiegenähte Schuhe. Der Qualitätsanspruch, produziert in Deutschland und die damit verbundene Langlebigkeit sind Attribute, die die Schuhe von Vitalinus so begehrt machen. Jetzt wurde das Programm auf zwiegenähte Schuhe aus Italien, Ungarn und Österreich erweitert. Der hohe Qualitätsanspruch bleibt. Die Schuhherstellung in diesen Ländern hat Tradition und die ist es wert, sich auf die Stärken zu besinnen. Genau hier setzt Vitalinus an und beweist erfolgreich, dass es auch ohne “Wegwerfschuhe” geht.

Die Zeit der Wegwerfschuhe ist vorbei

“Massenware fürs Fernsehen und Schuhsupermärkte zu produzieren und überall präsent zu sein, war nie unser Ziel. Das streben wir gar nicht an” erklärt der Vitalinus Geschäftsführer. “Das ist nicht unser Weg. Gerade durch die Corona Krise wird ein Umdenken bei den Verbrauchern einsetzen die es satt sind Schuhe zu kaufen, nur weil sie billig sind.” Leider sind Schuhe zur Massenware verkommen, aber warum? Die Schuhe werden immer billiger und die Verbraucher wissen den Wert eines guten Schuhes nicht mehr zu schätzen. Bei Vitalinus und seinen Produzenten z.B. Steinkogler Schuhe, geht man einen anderen Weg. Hier setzt man auf traditionelle Werte. Wertvolle Materialien, handwerklich verarbeitet, perfekte Passform und ein hoher Tragekomfort machen einen langlebigen zwiegenähten Schuh aus. Bei Vitalinus sind sie Grundlage, wie auch Gegenpol zur schnelllebigen Wegwerfgesellschaft. Die zahlreichen Stammkunden von Vitalinus wissen dies schon seit längerem zu schätzen. “Manchmal erkennt man eben nicht auf den ersten Blick die inneren Werte, die einen Schuh ausmachen, aber man spürt es und hat vor allem lange Freude daran.” so der Vitalinus Geschäftsführer weiter.

Steinkogler Halbschuhe Wien

Den Auftrakt zur Sommersaison bei Vitalinus machen die zwiegenähten Steinkogler Halbschuhe Wien. Den Steinkogler Halbschuh Wien gibt es in 3 aktuellen Farben im Vitalinus Katalog und Vitalinus-Shop. Wie beschreibt man ihn: Der Steinkogler Halbschuh Wien ist ein zwiegenähter, robuster Freizeit-Halbschuh im Plain Derby Schnitt,. Produziert wird der Steinkogler Halbschuh Wien aus genarbtem feinem Anilin-Rinderleder. Die einfache Form und die robusten Nähte, sowie das weiche Lederfutter unterstreichen die hohe Qualität des arbeitstauglichen Schuhes. Darüber hinaus bietet die einzigartige Verarbeitung des schlichten Klassikers einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Gefertigt auf einem bequemen Leisten der dem Fuß genügend Raum läßt. Durch die komfortable, weite Schnürung passt er sich gut der Fußform an. Auch für normal breite und stärkere Füße geeignet. Der Steinkogler Halbschuh Wien ist in den aktuellen Farben schwarz, dunkelbraun und ganz aktuell oxblood erhältlich.

Optisch besticht der Steinkogler Halbschuh Wien in allen Farben durch seine einzigartige Lederstruktur. Das Anilinleder ist ein hochwertiges Leder mit Scotch Grain Struktur das mit Anilinfarbstoffen gefärbt ist. Die Lederoberfläche ist nicht abgedeckt, sondern offenporig, anders als bei abgedeckten Ledern sind die Narben des Leders gut sichtbar und verleiht so dem Anilinleder seine typische, natürliche Charakteristik. Natürlich ist der Steinkogler Halbschuh Wien zwiegenäht und in Österreich hergestellt.

Für den Komfort und die Bequemlichkeit ist das Leistenvolumen beim Steinkogler Halbschuhe im Mittelfuß voller gehalten. Eine Lederbrandsohle für ein gesundes Fußklima und eine original Vibram Profilsohle sorgen für sicheren Tritt. Steinkogler Halbschuhe garantieren ein nachhaltig bequemes Lauferlebnis. Kurzum: Der Steinkogler Wien ist strapazierfähiger Qualitätsschuh für Business und Alltag!

Der Zwienaht-Spezialist Vitalinus ist ein traditionsbewusster Familienbetrieb. Im Kataloggeschäft sowie im Onlineshop wird eine kleine Auswahl, ausschließlich von deutschen, italienischen, ungarischen und österreichischen Herstellern präsentiert. Ein Hauptaugenmerk liegt auf handgefertigten zwiegenähten Freizeitschuhen und Jagdstiefel. Seit Januar 2021 hat die Vitalinus- Internetpräsenz ein neues, modernes Erscheinungsbild inklusive Onlineshop und attraktive Sonderangebote. Premium Partner sind Trabert, Laszlo, Steinkogler, Lavitus, und Völkl Schuhe.

Kontakt

Vitalinus Handelsgesellschaft e. K.

Friedrich Jöst

Rossbergring 73

64354 Reinheim

06162 / 91 99 717

Info@vitalinus.de

http://www.vitalinus.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.