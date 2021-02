Hautpflegeprodukte von Team Emsland

Team Emsland betreibt einen Webshop für hochwertige Pflegeprodukte.

Team Emsland hat sich auf den Vertrieb vielfältiger natürlicher Pflegeartikel spezialisiert. Das Produktsortiment des Onlineshops von Team Emsland umfasst die Bereiche Fußpflege, Hautpflege, Moorprodukte, Stutenmilch-Kosmetik, Gold-Kosmetik und “Wohlfühlen”. Die Produkte werden in Deutschland produziert – vorwiegend auf natürlicher Basis. Die Herstellung der Pflegeartikel unterliegt dabei einer ständigen unabhängigen Kontrolle.

Zu den Pflegeprodukten, die in dem Webshop bestellt werden können, gehören beispielsweise Salucell-Körperlotion, Reinigungsmilch und Pflanzenölseife mit reinem Pflanzenöl. Vielfältige Moorprodukte finden sich ebenfalls im Sortiment von Team Emsland. Dazu zählen unter anderem Moor-Massage-Balsam, Moorseife und das Moor-Sole-Bad. Bei letzterem handelt es sich um einen Badezusatz für ein wohltuendes Vollbad.

In der Kategorie “Wohlfühlen” finden sich zum Beispiel Produkte, wie Roß- und Reiterbalsam, Teufelskralle mit ätherischen Ölen und Kräuterbalsam mit Murmeltier-Öl, welches strapazierte Haut durch rückfettende und feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe pflegt und kräftigt, etwa nach körperlicher Belastung oder Überanspruchung.

Stutenmilch-Produkte wurden schon in der Antike genutzt und galten schon damals als das natürliche Hautpflegemittel schöner Frauen. Die positive Wirkung der Stutenmilch wird durch die darin enthaltenen Stoffe erzielt. Dazu gehören Vitamine, Provitamine, Minerale und wertvolle Eiweiße. Aufgrund der pflegenden Eigenschaften soll Stutenmilch zur Anwendung auf normaler als auch auf angegriffener Haut jeden Alters geeignet sein.

Schöne Geschenksets gehören ebenfalls zum Angebot von Team Emsland. In dem Onlineshop finden sich ideale Sets für jeden Anlass, ob zu Geburtstagen, Hochzeiten, Jubiläen oder einfach als kleines Präsent. Die Geschenksets bestehen aus einer sorgfältig ausgewählten Zusammenstellung der hochwertigen Produkte des Webshops.

Der Versand der Ware erfolgt per Paketdienst vom Firmensitz aus und auch eine Abholung nach telefonischer Terminvereinbarung ist möglich. Bei Fragen zu den unterschiedlichen Pflegeartikeln stehen die freundlichen Mitarbeiter gerne für eine Beratung zur Verfügung.

Im Jahr 2003 wurde das “Team Emsland” von Herrn Winfried Schlamann gegründet. 2009 wurde das Geschäft von Frau Maria Kipp übernommen. Das Motto vom Team Emsland lautet seit jeher “Ihr Wohlbefinden ist unsere Verpflichtung”. Das Sortiment setzt sich dementsprechend aus wohltuenden Produkten zusammen, die genutzt werden können, um den Körper von Kopf bis Fuß zu pflegen. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Salzbergen, unweit der Stadt Rheine – an der Grenze vom südlichen Emsland zum nördlichen Münsterland.

Firmenkontakt

Team Emsland

Maria Kipp

Tegederskamp 16

48499 Salzbergen

05976 – 697666

05976 – 697665

info@teamemsland.de

https://www.teamemsland.de/

Pressekontakt

TJWeb

Thomas Joppien

Klosterplatz 6

47551 Bedburg-Hau

+49 (0) 2821 / 7203 200

info@tjweb.eu

https://www.tjweb.eu

Bildquelle: Team Emsland